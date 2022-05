Alberto Dainese heeft woensdag de elfde etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan was de snelste in een zinderende massasprint en bezorgde daarmee het Nederlands getinte Team DSM de eerste WorldTour-zege van het seizoen.

Aanvankelijk leek Fernando Gaviria met de ritzege aan de haal te gaan in de straten van Reggio Emilia, maar in de laatste meters werd hij voorbijgestreefd door de 24-jarige Dainese. Voor de sprinter is het pas de derde overwinning in zijn carrière en de eerste in een grote ronde.

De overwinning van Dainese is een opsteker voor Team DSM. De wielerploeg van de Nederlandse teambaas Iwan Spekenbrink won dit seizoen pas twee keer eerder en staat maar net boven de degradatiestreep op de WorldTour-ranking.

Hoewel de rit naar Reggio Emilia volledig vlak was, waren er wel verschuivingen in het algemeen klassement. Topfavoriet Richard Carapaz veroverde onderweg drie bonificatieseconden en rukt op naar de tweede plaats in het algemeen klassement. De Ecuadoriaan staat twaalf seconden achter op rozetruidrager Juan Pedro López.

Biniam Girmay ging niet van start in de elfde etappe. De 22-jarige Eritreeër kreeg dinsdag na zijn ritzege tijdens de podiumceremonie hard de kurk van een fles prosecco in zijn oog en moest daarvoor naar het ziekenhuis. Voor Dainese was de kurk nu al van de proseccofles gehaald.

Uitslag elfde etappe in Giro: 1. Alberto Dainese (Ita) - 4.19.04

2. Fernando Gaviria (Col) z.t.

3. Simone Consonni (Ita) z.t.

4. Arnaud Démare (Fra) z.t.

5. Caleb Ewan (Aus) z.t.

6. Mark Cavendish (Gbr) z.t.

7. Edward Theuns (Bel) z.t.

8. Sacha Modolo (Ita) z.t.

9. Phil Bauhaus (Dui) z.t.

10. Lawrence Naesen (Bel) z.t.

Waaiers zorgen kort voor paniek

Na de spectaculaire heuvelrit van dinsdag beloofde het een rustige dag te worden voor de klassementsrenners. Het profiel van de elfde etappe naar Reggio Emilia was nagenoeg vlak, waardoor het de beurt was aan de sprinters.

Direct na de start van de 203 kilometer lange rit sprongen Filippo Tagliani en Luca Rastelli weg uit het peloton. Op het hoogtepunt hadden de twee Italianen een voorsprong van ongeveer vijf minuten op de grote groep.

Op zo'n 100 kilometer van de streep nam de nervositeit in het peloton toe toen de wind vrij spel kreeg op het parcours. Onder aanvoering van het INEOS Grenadiers van topfavoriet Carapaz brak de groep ook uiteen in waaiers, maar dat was van korte duur. Koplopers Tagliani en Rastelli werden ondertussen wel ingerekend.

Dries De Bondt ondernam met nog zo'n 60 kilometer te gaan een nieuwe uitvalspoging. De renner van de ploeg van Mathieu van der Poel hield lang stand, maar werd op ruim een kilometer van de streep ingerekend, waardoor niets een massasprint meer in de weg stond. Daarin verbaasde Dainese vriend en vijand.