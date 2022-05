De organisatie van de Giro d'Italia gaat bekijken hoe een incident als dat van Biniam Girmay voortaan voorkomen kan worden. De Eritreeër kreeg dinsdag tijdens de podiumceremonie hard de kurk van een fles prosecco in zijn oog en ging woensdag niet meer van start.

Het ongelukje van ritwinnaar Girmay stond niet op zichzelf. Eerder deze Giro overkwam Mathieu van der Poel en Koen Bouwman min of meer hetzelfde toen ze op het podium een proseccofles wilden ontkurken. Bij hen bleef het zonder fysieke schade.

"Gisteren was echt een ongeluk. Maar de incidenten hebben er wel toe geleid dat we gaan bekijken hoe we zulke zaken in de toekomst kunnen vermijden", zei Giro-organisator Mauro Vegni woensdag voor de start van de elfde rit tegen Sporza.

De Italiaan betreurt het incident en het uitvallen van smaakmaker Girmay. "Dat hij nu moet opgeven, is echt heel spijtig, in de eerste plaats voor hemzelf. Ik hoop dat hij snel kan terugkeren."

'Waarom staat die fles niet gewoon open?'

Valerio Piva, de ploegleider van Girmays werkgever Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, vindt dat de podiumceremonie in de Giro hoe dan ook aangepast moet worden. "Waarom kan die fles niet gewoon open op het podium staan, zoals in de Formule 1?", vroeg hij zich hardop af.

Hij wilde nog niet zeggen of Girmay wellicht de Tour gaat rijden nu zijn Giro snel ten einde is. "Het lijkt me belangrijk om eerst te herstellen en dan het programma af te werken zoals voorzien, met onder meer wat eendagskoersen in België."

Het ongelukkige incident met de kurk was voor Girmay - die een bloeding in zijn voorste oogkamer opliep - een tegenvaller, nadat hij vlak daarvoor juist een hoogtepunt had beleefd. De 22-jarige renner versloeg Van der Poel in de sprint en won als eerste zwarte Afrikaan een rit in een grote ronde.

In de negen eerdere Giro-etappes had Girmay al indruk gemaakt door vijf keer in de top vijf van de daguitslag te eindigen. De wielerrevelatie won eind maart met Gent-Wevelgem al zijn eerste WorldTour-koers.