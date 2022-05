Mathieu van der Poel had dinsdag in de tiende etappe van de Giro d'Italia net te veel krachten verspild om zijn tweede ritzege te kunnen pakken. De Nederlander werd in de sprint geklopt door Biniam Girmay en eindigde als tweede.

"Uiteindelijk kwam ik een lengte van een fiets tekort", zag de 27-jarige Van der Poel bij de finish.

De renner van Alpecin-Fenix kampte op 55 kilometer van de meet met materiaalpech. Door een fietswissel moest hij een minuut goedmaken op het peloton, wat hem veel kracht kostte.

"Mijn nylonkous kwam in de derailleur van mijn fiets terecht", vertelde hij. "Dat verliep niet soepel. Ik moest een stevige achtervolging rijden om terug te komen."

Zo'n 5 kilometer voor de finish probeerde Van der Poel te demarreren uit een uitgedund peloton. Girmay was nog omringd door drie ploeggenoten, die Van der Poel niet uit het oog verloren. "De laatste afdaling was vrij technisch. Daar wilde ik het verschil maken", verklaarde Van der Poel zijn poging.

Mathieu van der Poel kwam dinsdag net tekort om Biniam Girmay te verslaan. Foto: Getty Images

'Girmay is heel sterk, dat vind ik wel mooi'

Van der Poel en Girmay bleken bij de sprint in het uitgedunde peloton een klasse apart. Girmay kwam vroeg op kop en had Van der Poel in zijn wiel, waardoor Van der Poel in de ideale positie leek te zitten om de renner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux nog in te halen. Hij was echter niet bij machte om het gat te dichten en gaf zich enkele meters voor de finish gewonnen.

Van der Poel klopte Girmay nog wel in de sprint van de eerste etappe. Daardoor reed hij tot en met de vierde etappe in de roze leiderstrui. "Girmay is heel sterk", zei hij.

"Dat vind ik wel mooi. Ik word graag uitgedaagd. Hij heeft dit seizoen ook al Gent-Wevelgem gewonnen. Dat zegt wel iets. Je zag ook hoe ver we wegreden van de rest in de laatste meters. Woensdag ga ik achter in het peloton fietsen. Even bijkomen, en daarna zal ik weer voor mijn kansen gaan."

De Giro d'Italia wordt woensdag vervolgd met een vlakke rit over ruim 200 kilometer. De renners beginnen in Santarcangelo di Romagna en finishen in Reggio Emilia.