Biniam Girmay heeft dinsdag de tiende etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Eritreeër klopte Mathieu van der Poel in de sprint en schreef daarmee historie: de 22-jarige Girmay is door zijn overwinning de eerste zwarte Afrikaan die een etappe in een grote ronde wint.

In de eerste etappe van deze Giro was Girmay al dicht bij een ritzege, maar toen moest hij de overwinning nog aan Van der Poel laten. Dinsdag was hij in de sprint net iets sneller dan de Nederlander en waren de rollen dus omgedraaid.

In het algemeen klassement veranderde er niets. Rozetruidrager Juan Pedro López kwam in de voorste groep tegelijk met zijn concurrenten binnen en mag ook woensdag als klassementsleider aan de etappe beginnen.

Op het podium vond na afloop nog een opmerkelijk incident plaats. Girmay probeerde zijn champagnefles te ontkurken, maar schoot daarbij per ongeluk de kurk in zijn eigen oog. Naar verluidt is de etappewinnaar uit voorzorg naar het ziekenhuis vervoerd, maar dat bericht is nog niet bevestigd.

De etappe van dinsdag was een eerbetoon aan Michele Scarponi. De Giro-winnaar van 2011 werd geboren in finishplaats Jesi. Onderweg was er een tussensprint in Filottrano, de plaats waar Scarponi vijf jaar geleden verongelukte bij een trainingsongeluk en waar hij ook begraven ligt.

De Giro d'Italia wordt woensdag vervolgd met een vlakke rit over ruim 200 kilometer. De renners beginnen in Santarcangelo di Romagna en finishen in Reggio Emilia.

Girmay en Van der Poel klasse apart in uitgedund peloton

In de heuvelrit over bijna 196 kilometer duurde het tot het laatste klimmetje voordat de koers echt interessant werd. Onder aanvoering van Alpecin-Fenix lag het tempo voor alle sprinters te hoog om bij te blijven.

De 27-jarige Van der Poel probeerde in een uitgedund peloton op 5 kilometer van finish weg te rijden, maar hij kreeg niet de ruimte van onder anderen Domenico Pozzovivo en Emanuel Buchmann. Zijn vluchtpoging had hem echter te veel kracht gekost om in de slotfase nog weg te komen.

Daardoor ging een groep van zo'n twintig renners sprinten om de ritzege. Van der Poel en Girmay bleken vervolgens een klasse apart. Girmay kwam vroeg op kop en had Van der Poel in zijn wiel, waarmee de Nederlander in de ideale positie leek te zitten om de renner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux nog in te halen. Van der Poel was echter niet bij machte om het gat te dichten en gaf zich enkele meters voor de finish gewonnen.

Achter Girmay en Van der Poel eindigde Vincenzo Albanese als derde. Wilco Kelderman kwam als vierde over de finish en ook Koen Bouwam (zesde) eindigde in de top tien.