Biniam Girmay heeft dinsdag de tiende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Eritreeër klopte Mathieu van der Poel in de sprint en boekte zijn eerste ritzege in een grote ronde.

De 27-jarige Van der Poel probeerde op vijf kilometer van de finish weg te rijden uit een uitgedund peloton, maar de renner van Alpecin-Fenix kreeg niet de ruimte van onder anderen Domenico Pozzovivo en Emanuel Buchmann. In de sprint ging de strijd tussen Van der Poel en Girmay, waarbij de Nederlander met een behoorlijke marge werd geklopt door de Afrikaan.

In het algemeen klassement veranderde er niets. Rozetruidrager Juan Pedro López kwam in de voorste groep tegelijk met zijn concurrenten binnen en mag ook woensdag als klassementsleider aan de etappe beginnen.

De etappe was een eerbetoon aan Michele Scarponi. De Giro-winnaar van 2011 werd geboren in finishplaats Jesi. Onderweg was er een tussensprint in Filottrano, de plaats waar Scarponi vijf jaar geleden na een trainingsongeluk verongelukte en waar hij ook ligt begraven.

De Giro d'Italia wordt woensdag vervolgd met een vlakke rit over ruim 200 kilometer. De renners beginnen in Santarcangelo di Romagna en finishen in Reggio Emilia.