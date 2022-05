Na de heuveletappe van dinsdag zijn woensdag de sprinters weer aan zet in de Giro d'Italia. De rit van Santarcangelo di Romagna naar Reggio Emilia over 203 kilometer is nagenoeg vlak.

Mathieu van der Poel kondigde na de heuvelrit van dinsdag al aan dat hij woensdag "rustig achter in het peloton gaat hangen" en zijn krachten wil sparen voor latere dagen. De etappe van woensdag is daar voor Van der Poel ideaal voor. De rit kent vrijwel geen hoogtemeters en dus lijken vluchters al bij voorbaat kansloos te zijn.

De laatste keer dat er in aankomstplaats Reggio Emilia werd gefinisht, was in 2017. Toen was Fernando Gaviria de beste: hij troefde Jakub Mareczko (tweede) en Sam Bennett (derde) af.

Omdat het voorlopig ook de laatste kans is voor de sprinters, zal de etappe van woensdag vrijwel zeker uitmonden in een massasprint. In de dagen erna staan er vooral heuvel- en bergritten op het programma.

Ewan en Cavendish hopen favoriet Démare af te troeven

Arnaud Démare boekte al twee ritzeges in deze Giro en lijkt dan ook de topfavoriet voor de sprint van woensdag. Caleb Ewan was in de zesde etappe dicht bij ritwinst en wacht nog op zijn eerste etappezege. Mark Cavendish schreef de eerste massasprint al op zijn naam en mag woensdag ook tot de favorieten worden gerekend.

Gaviria weet hoe het is om te winnen in Reggio Emilia en heeft zich ook in deze Giro al een aantal keer goed laten zien. In Messina eindigde hij achter Démare zelfs als tweede. Net als Gaviria geldt ook Giacomo Nizzolo, die al een keer naar een derde en een vijfde plek sprintte, als outsider.

Officiële start: 12.20 uur

Verwachte finishtijd: 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Arnaud Démare

⭐⭐ Caleb Ewan, Mark Cavendish

⭐ Fernando Gaviria, Giacomo Nizzolo, Cees Bol