Na de tweede rustdag is het Giro-peloton dinsdag toe aan de tiende etappe, waarin 196 kilometer wordt afgelegd tussen Pescara en Jesi. Het parcours - een vlakke aanloop en een heuvelachtige aanloop - lijkt ideaal voor Mathieu van der Poel om zijn tweede ritzege te boeken.

De renners moeten pas na ruim 100 kilometer aan de bak met twee beklimmingen van de vierde categorie, die elkaar snel opvolgen. In de finale wacht het peloton nogmaals een klim van de vierde categorie, waarna het lang bergaf naar de finish in Jesi gaat.

Met name de beklimming in Recanati is venijnig met een gemiddeld stijgingspercentage 6,9 procent, met een uitschieter van 18 procent. De laatste, in Monsano, kent een gemiddeld stijgingspercentage van 4,2 procent en een maximum van 11 procent.

Na die laatste klim volgt een afdaling, waarna het 1,5 kilometer voor de finish vals plat omhooggaat. Het profiel lijkt wat te zwaar voor de pure sprinters en ideaal voor renners als Van der Poel.

De etappe is een eerbetoon aan Michele Scarponi. De Giro-winnaar van 2011 werd geboren in finishplaats Jesi. Onderweg is er een tussensprint in Filottrano, de plaats waar Scarponi vijf jaar geleden na een trainingsongeluk verongelukte en waar hij ook ligt begraven.

Scenario als in rit 8 lijkt ook mogelijk

Uiteraard is Van der Poel niet de enige kanshebber. Ook renners als Biniam Girmay, Magnus Cort en Caleb Ewan lijken aanspraak te mogen maken op de overwinning. Verder valt niet uit te sluiten dat de winnaar uit een groep vluchters komt.

Zo'n scenario deed zich onlangs voor in de achtste etappe, toen Thomas De Gendt de sterkste was in een kopgroep. Van der Poel kwam er toen net niet meer bij en finishte als zevende.

Officiële start: 12.40 uur

Verwachte finishtijd: 17.14 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Mathieu van der Poel, Biniam Girmay, Mauro Schmid

⭐⭐ Magnus Cort, Caleb Ewan, Alessandro Covi

⭐ Thomas De Gendt, Davide Ballerini, Vincenzo Albanese