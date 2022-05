Juan Pedro López durft niet te voorspellen hoelang hij de roze trui in de Giro d'Italia nog kan dragen. De 24-jarige Spanjaard is al bijna een week klassementsleider in de Italiaanse wielerronde.

"Ik probeer van elk moment te genieten", zei de Spaanse renner van Trek-Segafredo maandag tijdens de tweede rustdag. "Nee, ik heb geen enkel idee hoelang dit sprookje nog kan duren."

López greep vorige week dinsdag op de Etna net naast de etappezege. Wel nam hij de leiding in het klassement. "Ik kwam naar de Giro voor ritwinst en nu beleef ik een droom die al zes dagen duurt. Ik geniet van elke dag, elk moment, elke kilometer en elk contact met het publiek. Het is ongelooflijk. Ik blijf de trui verdedigen, zoals ik dat zondag al met veel moeite heb gedaan. Dan zie ik zie wel waar ik eindig."

López heeft in het klassement twaalf seconden voorsprong op de Portugees João Almeida. "Of ik op het podium kan eindigen, weet ik niet. Als ik op het eindpodium sta, zal ik heel blij zijn", vervolgde hij.

"Lukt dat niet, dan zal ik ook heel blij zijn, want ik heb die trui dagenlang mogen dragen. Dat is een hele eer. Het roze heeft me niet veranderd als persoon, ook niet in de ploeg. Het enige verschil met mijn ploegmaten is dat ik een ander truitje draag. Meer niet."

De Giro d'Italia wordt dinsdag vervolgd met een heuvelrit over 196 kilometer. De renners starten in de tiende etappe in Pescara en finishen in Jesi.