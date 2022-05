Jumbo-Visma erkent dat een goed klassement in de Giro d'Italia niet meer haalbaar is. Kopmannen Tom Dumoulin, Tobias Foss en Sam Oomen verloren in de eerste week minuten op de concurrentie en kunnen de eindzege vergeten.

"De sfeer is goed, maar natuurlijk speelt het sportieve aspect een rol", zegt ploegleider Addy Engels op de tweede rustdag in de Giro en een dag nadat de kopmannen ook op de Blockhaus niet konden volgen. "Maar vergeet niet dat we ook een schitterende etappezege op zak hebben."

Bij Jumbo-Visma waren vooraf al twijfels rond de klassementsambities van Dumoulin, Foss en Oomen, die kort voor de Giro was aangewezen als derde kopman. De eerste twee hadden een verre van goed voorjaar. Oomen werd daarom als derde troef naar voren geschoven, maar maakte na afloop van de vijfde etappe een ongelukkige val.

Het afhaken van Dumoulin, vorige week dinsdag op vulkaan Etna, was het pijnlijkst. Daar bleek dat een nieuwe topprestatie, na eerdere winst (2017) en een tweede plaats (2018) in de Giro, er niet in zit. "In de tijdrit in Boedapest had Tom al niet het gevoel dat het top ging. Maar dat het op de Etna al misging, hadden we niet verwacht."

Foss en Oomen hielden daar de schade nog beperkt. En drie dagen later volgde de ritzege van Koen Bouwman, die zich volgens Engels nog vaker gaat laten zien. Maar het klassement, daarover maakt bij Jumbo-Visma zich sinds zondag niemand meer illusies. "Dat is redelijk om zeep, ja", beaamt Engels. "En dat valt tegen. Al bleek in de rit die Koen won dat Tom nog steeds een goed niveau heeft."

'Hield niet over met Dumoulin'

Op de Blockhaus, een klim waar hij in 2017 de basis legde voor zijn latere eindzege, moest Dumoulin de klimmers zondag meteen weer laten lopen. Engels: "Het hield niet over. Op zich is het nu beter dat hij wat meer tijd verliest om ruimte te krijgen. Maar als hij met de besten mee had gekund, zou dat voor zijn hoofd wel goed zijn geweest."

Dumoulin heeft de knop omgezet, zegt Engels. "Hij verbetert ook." Foss, die zondag een streep door zijn klassement kon maken, heeft tijd nodig. "Die moeten we eerst even resetten. " En Oomen heeft nog last van zijn val. "Hij draait niet 100 procent soepel, maar is ook op Blockhaus blijven knokken. Hij is nu in principe onze beste man bergop."

Oomen is met een twintigste plaats in het algemeen klassement de best geklasseerde renner van Jumbo-Visma. De Brabander staat zeven minuten en 21 seconden achter rozetruidrager Juan Pedro López. De Giro gaat dinsdag verder met een 196 kilometer lange heuveletappe naar Jesi.