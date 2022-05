Juan Pedro López heeft zondag na de negende etappe van de Giro d'Italia zijn excuses aangeboden aan Sam Oomen. De Spanjaard, die de roze leiderstrui nipt behield, gooide op de slotklim uit frustratie een bidon naar de Nederlander.

López raakte met nog 8 kilometer te gaan het achterwiel van Oomen, waardoor hij een voet aan de grond moest zetten en bijna viel. De 24-jarige klimmer van Trek-Segafredo pakte vervolgens een bidon en wierp die naar Oomen.

In zijn interview direct na de loodzware etappe wilde López eerst een statement maken voordat hij een vraag beantwoordde. "Ik wil sorry zeggen tegen Sam Oomen", zei de rozetruidrager. "Hij probeerde me naar buiten te duwen en ik werd even gek. Vervolgens gooide ik een bidon naar hem, daar wil ik mijn excuses voor aanbieden."

Op de site van zijn ploeg gaf López even later iets meer uitleg over het incident. "Toen wij elkaar raakten, had ik jammer genoeg mentaal een heel lastig moment. Ik moest gefocust blijven en zei tegen mezelf dat ik het tempo weer omhoog moest krijgen om het roze te behouden."

López slaagde nipt in die missie door op de Blockhaus als vijftiende over de streep te komen, 1 minuut en 46 seconden na ritwinnaar Jai Hindley. In het klassement hield hij twaalf seconden over op de nieuwe nummer twee João Almeida. De rozetruidrager lijkt geen straf te krijgen van de jury.

Oomen werd achttiende op 4.34 minuten van Hindley. De klimmer van Jumbo-Visma staat in de algemene rangschikking op de twintigste plaats, met een achterstand van 7.21 minuten van López.

Uitslag etappe 9 Giro d'Italia 1. Jai Hindley (Aus)

2. Romain Bardet (Fra) z.t.

3. Richard Carapaz (Ecu) z.t.

4. Mikel Landa (Spa) z.t.

5. João Almeida (Por) z.t.

6. Domenico Pozzovivo (Ita) +3 sec

7. Emanuel Buchmann (Dui) +16 sec

8. Vincenzo Nibali (Ita) +34 sec

9. Alejandro Valverde (Spa) +46 sec

10. Thymen Arensman (Ned) +58 sec