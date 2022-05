Wilco Kelderman beleefde zondag een zeer vervelende dag in de Giro d'Italia. De 31-jarige renner raakte al voor de zware slotklim op achterstand door materiaalpech en verloor uiteindelijk bijna elf minuten. Zijn kansen op een goed klassement zijn daardoor na negen dagen verkeken.

"Het was niet mijn dag", zei Kelderman na de negende rit tegen In Het Wiel van het AD. "Natuurlijk ben ik zwaar teleurgesteld, het is gewoon kut."

De Nederlander stond na acht etappes op de zevende plaats van de algemene rangschikking, maar die goede uitgangspositie verloor hij zondag bij de eerste echte strijd tussen de klassementsrenners in een bergetappe. De nummer drie van de Giro van 2020 haakte al af voor de slotklim, de gevreesde Blockhaus.

"In de supersnelle afdaling van de voorlaatste klim reed ik een spaak uit mijn wiel, die knapte gewoon", zei Kelderman. "Ik moest in totaal twee keer van fiets wisselen en had last van mijn rug, dus ik lag al op apegapen voor de slotklim begon. Toen dacht ik al: dit gaat 'm niet meer worden."

De renner van BORA-hansgrohe werd 33e in de daguitslag, op 10 minuten en 53 seconden van ritwinnaar en ploegmaat Jai Hindley. In het klassement zakte Kelderman zeventien plaatsen en is hij nu de nummer 24. Zijn achterstand op rozetruidrager Juan Pedro López is 11.02 minuten.

"Wielrennen is een eerlijke sport; soms zit er niet meer in", aldus Kelderman, die voor de Giro al zei dat hij door een voorseizoen met ziekte, blessures en valpartijen geen goede voorbereiding had gehad op de eerste grote ronde van het jaar. "In de eerste etappes ging het goed en dacht iedereen: Wilco is wel in orde. Maar vandaag begon het pas echt. Ik hoopte dat ik ondanks mijn slechte voorbereiding goed genoeg zou zijn, maar wist al dat het moeilijk zou worden."

Uitslag etappe 9 Giro d'Italia 1. Jai Hindley (Aus)

2. Romain Bardet (Fra) z.t.

3. Richard Carapaz (Ecu) z.t.

4. Mikel Landa (Spa) z.t.

5. João Almeida (Por) z.t.

6. Domenico Pozzovivo (Ita) +3 sec

7. Emanuel Buchmann (Dui) +16 sec

8. Vincenzo Nibali (Ita) +34 sec

9. Alejandro Valverde (Spa) +46 sec

10. Thymen Arensman (Ned) +58 sec

33. Wilco Kelderman (Ned) +10.53 min

Hindley kan ritzege amper geloven

Kelderman zal zijn doelen nu moeten bijstellen. Met Hindley (vijfde op twintig seconden) en Emanuel Buchmann (negende op 1.09 minuten) doen twee ploeggenoten van de Nederlander nog goed mee in de strijd om het roze.

"Ik ben blij dat Jai vandaag gewonnen heeft en dat de ploeg er goed voor staat", aldus Kelderman. "De Giro is nog niet voorbij, we hebben nog genoeg om voor te rijden. Misschien kan ik ook nog wel voor een etappezege gaan. Maar het is gewoon jammer dat het voor mij vandaag misging."

Hindley was vanzelfsprekend in een veel beter humeur dan zijn ploegmaat. De 26-jarige Australiër kon amper geloven dat hij voor de tweede keer in zijn carrière een Giro-rit had gewonnen.

"Ik voelde me op de slotklim lang helemaal niet zo goed. Ik dacht alleen aan overleven", vertelde Hindley, die twee jaar geleden in dienst van Sunweb (de voorganger van DSM) al een rit won in de Ronde van Italië en tweede werd in het eindklassement.

Vorig jaar, zijn eerste bij BORA, stapte Hindley af in de Giro en beëindigde hij het seizoen zonder een overwinning. "Ik heb een moeilijk jaar gehad. Ik heb daarna keihard gewerkt om terug te keren op dit niveau. Hier nu winnen maakt me sprakeloos."