Thymen Arensman is na een sterk optreden in de zware bergrit naar de Blockhaus de best geklasseerde Nederlander in het klassement van de Giro d'Italia, maar de jonge klimmer van Team DSM blijft benadrukken dat hij alleen in Italië is om zijn kopman Romain Bardet te helpen.

"Ik hoop ook de komende twee weken nuttig te zijn voor hem, daarvoor ben ik hier", zei Arensman zondag na de negende etappe bij Eurosport.

De 22-jarige klimmer kon in de loodzware rit naar de top van de Blockhaus lang aanhaken bij de groep met favorieten. Hij eindigde uiteindelijk als tiende, op 58 seconden van dagwinnaar Jai Hindley.

In het klassement steeg de 22-jarige Arensman naar de twaalfde plek. Zijn achterstand op rozetruidrager Juan Pedro López is 1 minuut en 27 seconden. Hij blijft Nederlanders als Sam Oomen (20e), Koen Bouwman (21e) en Wilco Kelderman (24e) met nog twee weken te gaan ruim voor.

Bardet hoorde zondag bij de besten en werd tweede. De Fransman is nu de nummer drie van het klassement, op veertien tellen van López. "Je ziet dat Romain hard omhoog rijdt, hartstikke mooi", aldus Arensman. "Ik ben blij dat hij het zo goed doet. Ik moet alleen maar volgen en hem helpen."

"Al is het wel fijn als ik ook hoog in het klassement blijf, zodat we twee kaarten hebben om te spelen. Het was vandaag een mooie test voor wat ons de komende twee weken nog te wachten staat. Ik ben blij dat wij ook een beetje meedoen."

Uitslag etappe 9 Giro d'Italia 1. Jai Hindley (Aus)

2. Romain Bardet (Fra) z.t.

3. Richard Carapaz (Ecu) z.t.

4. Mikel Landa (Spa) z.t.

5. João Almeida (Por) z.t.

6. Domenico Pozzovivo (Ita) +3 sec

7. Emanuel Buchmann (Dui) +16 sec

8. Vincenzo Nibali (Ita) +34 sec

9. Alejandro Valverde (Spa) +46 sec

10. Thymen Arensman (Ned) +58 sec

'Ik voel me nog redelijk fris'

Maandag volgt een rustdag in de Giro. Dat had van Arensman niet eens gehoeven. "Het was vandaag een slopende rit, heel pittig. Maar ik voel me nog wel goed en redelijk fris. Van mij hadden we nog wel een weekje door mogen gaan."

Arensman geldt als een groot talent, maar wordt door zijn ploeg bewust in de luwte gehouden. Kort voor de Giro eindigde hij als derde in de Ronde van de Alpen, die gewonnen werd door Bardet. Hij was er ook de beste jongere.

In Tirreno-Adriatico moest hij in het jongerenklassement alleen tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar voor zich laten. Vorig jaar werd hij derde achter Primoz Roglic en Magnus Cort in de afsluitende tijdrit van de Vuelta.