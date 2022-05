Jai Hindley heeft zondag de negende etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven door als eerste boven te komen op de Blockhaus. Hindleys ploegmaat Wilco Kelderman verloor veel tijd en zakte weg uit het klassement. Juan Pedro López behield nipt de leiding in de algemene rangschikking.

Hindley rekende in de sprint op de top van de Blockhaus (13,6 kilometer à 8,4 procent) af met Romain Bardet en Richard Carapaz. Mikel Landa (vierde), João Almeida (vijfde) en de 39-jarige Domenico Pozzovivo (zesde) zaten ook in de voorste groep.

Thymen Arensman, die in de Giro is om zijn kopman Bardet bij te staan, was de beste Nederlander op plek tien. De 22-jarige klimmer van DSM gaf 58 seconden toe op Hindley. Sam Oomen eindigde als achttiende op 4.34 minuten.

López moest 7 kilometer voor de finish lossen uit de groep met favorieten, maar de Spanjaard bleef knokken en werd vijftiende op 1.46 minuten van Hindley. In het klassement heeft López twaalf seconden voorsprong op de nummer twee Almeida. Bardet, Carapaz, Hindley, Guillaume Martin, Landa en Pozzovivo staan ook nog binnen een minuut van het roze. Arensman is de beste Nederlander op de twaalfde plaats (+1.27 minuten).

Simon Yates en Kelderman waren de twee grootste slachtoffers op de Blockhaus. De Britse favoriet voor de eindzege - die sinds dinsdag last heeft van zijn knie - en de Nederlander verloren elf minuten en zijn direct kansloos voor een goed klassement.

Koen Bouwman verloor de leiding in het bergklassement aan Diego Rosa, die in kopgroep zat en daardoor veel punten pakte. Het peloton krijgt maandag een rustdag in Italië. De Giro gaat dinsdag verder met een heuvelachtige rit van Pescara naar Jesi.

Uitslag etappe 9 Giro d'Italia 1. Jai Hindley (Aus)

2. Romain Bardet (Fra) z.t.

3. Richard Carapaz (Ecu) z.t.

4. Mikel Landa (Spa) z.t.

5. João Almeida (Por) z.t.

6. Domenico Pozzovivo (Ita) +3 sec

7. Emanuel Buchmann (Dui) +16 sec

8. Vincenzo Nibali (Ita) +34 sec

9. Alejandro Valverde (Spa) +46 sec

10. Thymen Arensman (Ned) +58 sec

Kelderman krijgt te maken met materiaalpech

Een kopgroep van negen renners - zonder grote namen en zonder Nederlanders - pakte in de beginfase van de tweede zware bergrit van deze Giro een voorsprong van ruim vijf minuten, maar had door kopwerk van INEOS Grenadiers in het peloton nooit echt zicht op de dagzege.

Rosa zorgde er wel voor dat hij genoeg punten voor het bergklassement pakte om Bouwman van de eerste plek te stoten. De Italiaan van EOLO-Kometa werd vlak voor de voet van de Blockhaus gegrepen, net als zijn laatste medevluchters Nans Peters en Joe Dombrowski.

Kelderman zat op dat moment al niet meer in de groep met favorieten, doordat hij op 25 kilometer van de finish op een ongelukkig moment een lekke band kreeg en van fiets moest wisselen. Aan het begin van de slotklim moesten Tom Dumoulin en Trek-Segafredo-kopman Giulio Ciccone lossen en niet veel later ging het verrassend ook te snel voor Yates, een van de topfavorieten voor de eindzege.

INEOS bleef tempo maken, waardoor de voorste groep steeds verder uitdunde en ook rozetruidrager López moest afhaken. Na een aanval van kopman Carapaz op 4,6 kilometer van de streep bleven er nog maar zes renners over: Carapaz, Landa, Bardet, Almeida, Pozzovivo en Hindley. In een spannende sprint rekende Hindley vervolgens af met Carapaz en Bardet.