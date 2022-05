Yates weet nog niet of hij na rustdag weer opstapt

Een van de grootste verliezers van de dag is Simon Yates. De Brit komt op grote achterstand binnen en kan een goed klassement vergeten. "Ik had nog wel de hoop om iets te doen, maar ik heb sinds mijn val gewoon veel last van mijn knie. Daardoor was ik mezelf niet vandaag, maar dat was niet de enige reden", aldus Yates, die berust in zijn verpeste Giro.



"Het is wat het is. Hoe het nu verder moet? Geen idee. We hebben nu een rustdag, dan kunnen we kijken hoe ik hier van herstel. Daarna zien we wel verder."