De negende etappe van de Giro d'Italia is een kolfje naar de hand van pure klimmers. Het peloton moet liefst 4.000 hoogtemeters overwinnen in de Apennijnen en in de finale wacht twee keer de beklimming van de Blockhaus, waar ook de aankomst ligt.

Na een openingsfase waarin het al op en af gaat met twee gecategoriseerde beklimmingen, wacht na 30 kilometer de eerste echte test: de klim naar Roccaraso (9 kilometer à 5,1 procent). Daarna volgt een lang middenstuk, waarin de renners de kans krijgen enigszins op adem te komen.

Vanaf kilometer 135 is het alle hens aan dek: dan start de beklimming van de Passo Lanciano (10,7 kilometer à 7,4 procent), een andere naam voor de Blockhaus. De renners rijden niet door tot de top, maar dalen af richting Scafa.

Al heel snel volgt dan de tweede en laatste beklimming van de Blockhaus (13,6 kilometer à 8,4 procent), die dan vanaf de andere kant zal worden beklommen. Na 189 kilometer is ook de finishlijn getrokken op deze reus van de Abruzzen, waar in de vorm van een rustdag een beloning ligt te wachten op de coureurs.

Favorieten aan zet

Tom Dumoulin, die al is uitgeschakeld voor de eindzege, bewaart warme herinneringen aan de Blockhaus. Op weg naar de eindzege in 2017 bleef de Limburger in het spoor van ritwinnaar Nairo Quintana en liet hij onder anderen Vincenzo Nibali achter zich.

Dit jaar zijn de Nederlandse ogen vooral gericht op Wilco Kelderman en Thymen Arensman, die er na ruim een week prima voor staan in het algemeen klassement. Zij zullen net als favorieten Simon Yates, Richard Carapaz en João Almeida met de billen bloot moeten. Zal een van hen de roze trui van Juan Pedro López overnemen?

Officiële start: 11.40 uur

Verwachte finishtijd: 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Richard Carapaz

⭐⭐ Simon Yates, Romain Bardet

⭐ João Almeida, Mikel Landa, Wilco Kelderman