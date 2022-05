Thomas De Gendt heeft zaterdag de achtste etappe in de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. In een spectaculaire heuvelrit was de Belg de sterkste van een kopgroep. Mathieu van der Poel kwam net tekort en werd zevende.

De 35-jarige De Gendt bleef de Italiaan Davide Gabburo (tweede), de Spanjaard Jorge Arcas (derde) en zijn landgenoot Harm Vanhoucke (vierde) ruim voor in de sprint van de kopgroep van vier.

Van der Poel kwam in de finale nog heel dicht bij de koplopers, maar werd uiteindelijk op vijftien seconden zevende. Wout Poels, die ook deel uitmaakte van een grote vroege vlucht, eindigde op ruim een halve minuut als achtste.

Voor De Gendt is het zijn tweede ritzege in een Giro. Tien jaar geleden triomfeerde de renner van Lotto Soudal op de Stelvio en werd hij uiteindelijk derde in het algemeen klassement. Hij boekte ook zijn eerste zege sinds vorig jaar maart, toen hij een rit in de Ronde van Catalonië won.

In het algemeen klassement behield Juan Pedro López zijn leidende positie. De Spanjaard heeft 38 seconden voorsprong op de Duitser Lennard Kämna. Guillaume Martin, die ook tot de vluchters behoorde, klimt naar de vierde plek in het klassement. Koen Bouwman, die vrijdag de zevende etappe won, blijft leider in het bergklassement.

Zondag trekt de Giro weer de bergen in. De negende etappe leidt de renners over 191 kilometer van Isernia naar de Blockhaus.

Van der Poel kleurt etappe

De achtste etappe voerde het peloton over 153 kilometer van en naar Napels. Onderweg lag slechts één gecategoriseerde beklimming van de vierde categorie, maar het ging de hele dag op en af in het zuiden van Italië.

Direct na de start sprong Mathieu van der Poel weg uit het peloton en kreeg hij twintig renners met zich mee. Onder hen bevonden zich onder anderen Poels, De Gendt, Diego Ulissi, Martin en Biniam Girmay. Het gezelschap had lange tijd een kleine drie minuten voorsprong.

Op 46 kilometer van de finish ging het voor Van der Poel niet snel genoeg, waarop hij besloot te demarreren. De Nederlander kreeg geen ruimte van zijn medevluchters, waarna De Gendt, Vanhoucke, Gabburo, Simone Ravanelli en Arcas wel een gaatje wisten te slaan.

Het kwintet pakte zo'n veertig seconden voorsprong, al kon Ravanelli het tempo even later niet meer volgen. Het verschil slonk iets toen Van der Poel op een klimmetje wegreed uit de achtervolgende groep. De kopman van Alpecin-Fenix kreeg Poels, Martin, Girmay en Mauro Schmid met zich mee.

De kopgroep van vier werkte goed samen, maar het bleef spannend tot de finale. Op 3 kilometer van de finish sprongen Van der Poel en Girmay weg uit de achtervolgende groep. Ze kwamen nog heel dicht bij de koplopers, maar kwamen net tekort. In de straten van Napels was De Gendt veruit de sterkste in de sprint.