Bauke Mollema vond het leuk dat hij vrijdag in de zevende etappe van de Giro d'Italia in een door Nederlanders gedomineerde kopgroep zat. De 35-jarige klimmer kwam in Potenza net tekort om voor het eerst een rit te winnen in de Ronde van Italië.

Met Mollema, Koen Bouwman, Tom Dumoulin en Wout Poels zaten er liefst vier Nederlanders in de beslissende vlucht van zeven. "Het was een bijzondere kopgroep", zei Mollema na de finish met een glimlach. "Het was leuk om met deze Nederlandse mannen in de aanval te rijden, we kennen elkaar allemaal heel goed."

Nederlands succes kon bijna niet uitblijven, zeker toen in de finale nog maar vier man overbleven: Mollema, Dumoulin, Bouwman en de Italiaan Davide Formolo.

Mollema probeerde een paar keer weg te rijden, maar had geen succes. In het sprintje heuvelop in finishplaats Potenza moest hij buigen voor Bouwman, die de mooiste overwinning uit zijn loopbaan boekte.

"Het was een hele zware etappe, want er werd vanaf het begin vol gas gereden", aldus Mollema. "Desondanks voelde ik me goed, maar ik wist ook dat Bouwman snel was. Ik heb er alles aan gedaan, maar kon hem niet verslaan in de sprint."

Mollema zou met een overwinning een ritwinst in alle grote rondes hebben geboekt. Hij won eerder etappes in de Tour de France (in 2017 en 2021) en in de Vuelta a España (2013).

Uitslag etappe zeven Giro d'Italia 1. Koen Bouwman (Ned)

2. Bauke Mollema (Ned) +0.02 minuten

3. Davide Formolo (Ita) +0.02

4. Tom Dumoulin (Ned) +0.19

5. Davide Villella (Ita) +2.25

6. Lennard Kämna (Dui) +2.59

7. Vincenzo Albanese (Ita) z.t.

8. João Almeida (Por) z.t.

9. Alejandro Valverde (Spa) z.t.

10. Richard Carapaz (Ecu) z.t.

Mollema's ploegmaat López behoudt roze trui

Juan Pedro López, ploegmaat van Mollema bij Trek-Segafredo, behield de roze leiderstrui in de Giro. "Het was een perfect scenario voor mij dat Bauke in de kopgroep zat", zei de Spanjaard. "Ik vind het geweldig dat ik morgen voor de vierde dag in het roze mag rijden."

Zaterdag staat er een heuvelachtige etappe met start en finish in Napels op het programma in de Giro. Zondag is een zware bergrit met finish op de Blockhaus (13,9 kilometer à 8,4 procent). Het is aannemelijk dat López dan zijn roze trui kwijtraakt.