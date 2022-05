Tom Dumoulin speelde vrijdag een belangrijke rol bij de fraaie ritzege van Koen Bouwman in de Giro d'Italia. De 31-jarige Limburger was dolblij dat zijn ploegmaat bij Jumbo-Visma de beste was in Potenza.

"Er is geen renner in het peloton die deze overwinning meer verdient dan Koen Bouwman", zei Dumoulin na de finish tegen Eurosport. "Ik ben zo blij voor hem, wat een geweldige dag."

Bouwman en Dumoulin zaten in de lastige zevende etappe samen in een kopgroep van zeven, die in de finale uitdunde naar vier. Dumoulin reed in de slotkilometers op kop voor zijn ploeggenoot en trok de sprint aan, waarna Bouwman het vakkundig afmaakte. Bauke Mollema eindigde als tweede, de Italiaan Davide Formolo werd derde en Dumoulin kwam op negentien seconden als vierde over de streep.

"Tijdens de etappe werkten Koen en ik een beetje voor elkaar, maar in de finale merkte ik dat mijn power wat minder werd. Koen zei dat hij zich nog goed voelde, dus het werd ons doel om hem te laten sprinten om de winst. Mooi dat dat gelukt is", zei Dumoulin.

De Giro-winnaar van 2017 trok de afgelopen maanden veel op met Bouwman. Aan het begin van het jaar gingen ze op hoogtestage in Colombia en in de voorbereiding op de Giro zaten ze samen drie weken op Tenerife.

"Ik ben al 2,5 jaar ploeggenoot van Koen, maar had nog niet veel wedstrijden met hem gereden", aldus Dumoulin. "In Colombia hadden we zo'n mooi avontuur samen en heb ik hem heel goed leren kennen. Daardoor wist ik dat hij heel snel is in een sprintje als vandaag."

Uitslag etappe zeven Giro d'Italia 1. Koen Bouwman (Ned)

2. Bauke Mollema (Ned) +0.02 minuten

3. Davide Formolo (Ita) +0.02

4. Tom Dumoulin (Ned) +0.19

5. Davide Villella (Ita) +2.25

6. Lennard Kämna (Dui) +2.59

7. Vincenzo Albanese (Ita) z.t.

8. João Almeida (Por) z.t.

9. Alejandro Valverde (Spa) z.t.

10. Richard Carapaz (Ecu) z.t.

Dumoulin kwam per ongeluk in kopgroep

Dumoulin was eigenlijk helemaal niet van plan om vrijdag in de aanval te gaan. "Ik kwam bij toeval in de vlucht. Toen ik op kop van het peloton ging rijden om Koen te helpen, zag ik opeens dat ik een gat had en daardoor kwam ik in de ontsnapping."

De tijdrijder kreeg zo de kans om de grote teleurstelling van dinsdag weg te spoelen. Toen verloor hij vele minuten in de eerste serieuze bergrit, waardoor hij direct kansloos was voor een goed klassement, zijn hoofddoel deze Giro.

"Het ging vandaag een stuk beter dan dinsdag op de Etna. Maar ook met deze benen eindig ik niet in de top drie van het klassement", aldus Dumoulin, die in de algemene rangschikking van de 45e naar de 33e plek steeg. Zijn achterstand op rozetruidrager Juan Pedro López is nog steeds fors (5 minuten en 40 seconden).

"Ik ben niet meer bezig met het klassement", benadrukte Dumoulin. "Het plan is om de komende twee weken nog een paar keer een rit uit te kiezen en dan hoop ik nog wat mooie dingen te laten zien."