Koen Bouwman beseft nog niet helemaal dat hij vrijdag voor het eerst in zijn carrière een etappe won in een grote ronde. De Nederlander van Jumbo-Visma was in de heuveletappe in de Giro d'Italia de beste in een sprintje van een kopgroepje van vier, met daarin liefst drie Nederlanders.

"Dit is ongelooflijk, ik kan het amper geloven", jubelde Bouwman vlak na zijn winst voor de camera van Eurosport. Bouwman bedankte ook zijn ploeggenoot Tom Dumoulin, die na 196 kilometer door de Italiaanse heuvels de sprint voor hem aantrok. "Tom deed superwerk."

Bouwman en Dumoulin waren niet de enige Nederlanders die vrijdag indruk maakten in de zevende etappe. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) finishte als tweede, terwijl Wout Poels (Bahrain Victorious) aanvankelijk ook behoorde tot de kopgroep, die toen nog uit zeven renners bestond.

De 28-jarige Bouwman had het zwaar, maar voelde zich richting het einde van de etappe steeds sterker worden. Vervolgens was hij duidelijk de sterkste in de eindspurt. "De aankomst was steiler dan ik had gedacht, maar ik begon mijn sprint met zo veel vermogen. Ik wist dat ik er dichtbij was en toen ik omkeek, had ik een grote voorsprong. Fantastisch, ik ben zo blij."

Bauke Mollema feliciteert ritwinnaar Koen Bouwman. Bauke Mollema feliciteert ritwinnaar Koen Bouwman. Foto: Getty Images

'Hopelijk komen er meer dagzeges'

De ritzege van Bouwman is een opsteker voor Jumbo-Visma na de rampzalige etappe naar de Etna op dinsdag. Dumoulin werd daarin op grote achterstand gereden, waardoor de eindwinnaar van 2017 kansloos is voor de eindzege. De 31-jarige Limburger staat 33e met 5.40 minuten achterstand op de Spaanse rozetruidrager Juan Pedro López.

"Het doel van de ploeg is nu om voor de dagzeges te strijden", zei Bouwman. "En de eerste is nu binnen. Hopelijk komen er nog meer."

Extra mooi voor Bouwman is dat hij niet alleen de etappe won, maar ook de nieuwe drager is van de blauwe trui. Met 68 punten gaat hij aan kop in het bergklassement, met een ruime voorsprong op de Duitse nummer twee Lennard Kämna (43 punten). Poels (27 punten) staat derde. De beste Nederlander in de strijd om het roze is Wilco Kelderman op de zesde plek.