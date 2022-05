Koen Bouwman heeft vrijdag op knappe wijze de zevende etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma was de beste in een sprintje van een kopgroepje van vier, met daarin liefst drie Nederlanders.

Bouwman was duidelijk de sterkste in het sprintje heuvelop in Potenza. Bauke Mollema eindigde als tweede en de Italiaan Davide Formolo werd derde. Tom Dumoulin trok de sprint aan voor ploegmaat Bouwman en kwam als vierde over de streep.

Bouwman, Mollema en Dumoulin maakten deel uit van een kopgroep die in eerste instantie uit zeven renners bestond. Met Wout Poels was er zelfs nog een vierde Nederlander mee, maar de klimmer van Bahrain Victorious moest al op de voorlaatste klim lossen.

Bouwman is ook de nieuwe drager van de blauwe trui, als leider in het bergklassement. De Nederlander, vorig jaar twaalfde in de Giro, boekte in het zuiden van Italië zijn eerste zege in een grote ronde en zijn tweede individuele overwinning als prof. Hij was in 2017 in Frankrijk de beste in de derde etappe van het Critérium du Dauphiné, ook een WorldTour-koers.

Juan Pedro López eindigde in het peloton, dat op 2 minuten en 59 seconden van Bouwman over de streep reed. De Spanjaard blijft de nummer één van het algemeen klassement. Bouwman steeg naar de veertiende plek op 2.19 minuten van de roze trui. Wilco Kelderman (+1.59 minuten) blijft de beste Nederlander op plek zeven, Dumoulin (+5.40 minuten) staat 33e.

Zaterdag staat er een heuvelachtige etappe met start en finish in Napels op het programma in de Giro.

Uitslag etappe zeven Giro d'Italia 1. Koen Bouwman (Ned)

2. Bauke Mollema (Ned) +0.02 minuten

3. Davide Formolo (Ita) +0.02

4. Tom Dumoulin (Ned) +0.19

5. Davide Villella (Ita) +2.25

6. Lennard Kämna (Dui) +2.59

7. Vincenzo Albanese (Ita) z.t.

8. João Almeida (Por) z.t.

9. Alejandro Valverde (Spa) z.t.

10. Richard Carapaz (Ecu) z.t.

Nederlandse dag in Giro d'Italia

Het parcours van de zevende etappe was met twee cols van de derde, een col van de tweede en een col van de eerste categorie ideaal voor de aanvallers. Daarom ontstond er vanaf de start in Diamante een fascinerende strijd om in de kopgroep te komen.

Mathieu van der Poel en INEOS Grenadiers-kopman Richard Carapaz hoorden bij de renners die in de openingsfase probeerden weg te rijden, maar zij hadden geen succes. Poels, Bouwman, Formolo en de Italiaan Davide Villella wisten op de Monte Sirino (27,6 kilometer à 4 procent) wel een gaatje te slaan.

Dumoulin ging vervolgens op kop van het peloton rijden om de vlucht van Bouwman te beschermen, maar tot zijn verrassing sloeg hij een gaatje en sloot hij samen met de Colombiaan Diego Camargo aan bij de koplopers. Mollema deed even later hetzelfde.

Jumbo-Visma zat met twee renners mee en herstelde zich zo knap van de harde klap van dinsdag, toen kopmannen Dumoulin, Tobias Foss en Sam Oomen veel tijd verloren in de rit met finish op de Etna. Bouwman reed halverwege de etappe zelfs even virtueel in de roze trui toen het verschil met het peloton richting de zes minuten ging, maar het ging de Nederlandse ploeg vooral om de ritzege.

Koen Bouwman (rechts) wordt gefeliciteerd door ploeggenoot Tom Dumoulin. Koen Bouwman (rechts) wordt gefeliciteerd door ploeggenoot Tom Dumoulin. Foto: Getty Images

Aanvallen Mollema hebben geen succes

Bouwman, Dumoulin, Mollema en Formolo konden strijden om de dagwinst, doordat Poels, Villella en Camargo het tempo vooraan niet konden bijhouden. Mollema probeerde in de finale meerdere malen om weg te rijden, maar de aanvallen van de Groninger hadden geen succes.

Dumoulin moest een aantal keer lossen in de laatste 25 kilometer, maar de Limburger kwam steeds weer terug. Daardoor kon hij in de straten van de finishplaats belangrijk werk verrichten voor ploegmaat Bouwman.

De renner uit Gelderland had tijdens de etappe al laten zien dat hij de explosiefste van de vier was en dat bewees hij andermaal in de eindsprint. Daardoor boekte Bouwman de mooiste zege uit zijn loopbaan.