De achtste etappe van de Giro d'Italia heeft wel wat weg van een kleine versie van de Amstel Gold Race. De rit van zaterdag met start en finish in Napels lijkt Mathieu van der Poel dus op het lijf geschreven.

Volgens het routeboek heeft de achtste etappe maar één gecategoriseerde beklimming van de vierde categorie, maar het gaat de hele dag op en af in het zuiden van Italië.

Vanuit het centrum van Napels leggen de renners zo'n 50 kilometer af naar Bacoli. Daar volgt een lokaal circuit van 19 kilometer dat het peloton vier keer moet afleggen, met telkens de beklimming van de Monte di Procida (2,1 kilometer à 6 procent) en een kort klimmetje naar het Meer van Lucrinus (600 meter à 9,4 procent).

Na 129 van de in totaal 154 kilometer zet het peloton weer koers richting Napels. Ook in de finale blijft het glooiend, met op 7 kilometer van de streep nog een heuvel van 3,3 kilometer met een gemiddelde stijging van 4,7 procent.

Een massasprint lijkt zeer onwaarschijnlijk; topsprinters Arnaud Démare, Caleb Ewan en Mark Cavendish zullen normaal gesproken gelost worden in de heuvels rond Napels.

Démare was al twee keer de snelste

Van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Fenix zullen inzetten op een loodzware koers. De Nederlander kan het dan afmaken in de sprint van een uitgedunde groep of met een aanval op een van de klimmetjes.

In de loodzware zevende etappe van vrijdag probeerde Van der Poel in de beginfase in de kopgroep te komen, maar dat lukte hem niet. In het vervolg van de rit drong hij niet meer aan. Hij kwam binnen op ruim een kwartier van dagwinnaar Koen Bouwman.

Biniam Girmay bewees vorige week vrijdag al dat hij een grote uitdager voor Van der Poel kan zijn op een heuvelachtig parcours. Hij werd toen tweede, vlak achter de kopman van Alpecin-Fenix. Magnus Cort is een andere snelle man die goed de heuvels over komt, terwijl avonturiers als Thomas De Gendt ook een kans op winst zullen zien.

Officiële start: 13.40 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Mathieu van der Poel

⭐⭐ Magnus Cort, Biniam Girmay

⭐ Thomas De Gendt, Diego Ulissi