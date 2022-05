Nog 189 km - Na het inrekenen van de drie vluchters gaat het peloton in gestrekte draf over de wegen in het zuiden van Italië. Op dit relatief vlakke deel durft niemand zijn geluk te beproeven. Waarschijnlijk gaan we pas bij de beklimming van Passo Colla, over zo'n 40 kilometer, het echte vuurwerk zien.