Arnaud Démare heeft donderdag ook de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Fransman was de sterkste in de massasprint en boekte zijn tweede dagzege op rij.

De dertigjarige Démare bleef in de massasprint de Australiër Caleb Ewan maar net voor. Mark Cavendish kwam als derde over de finish. Er eindigden geen Nederlanders in de top tien.

Voor Démare is het zijn zevende ritzege ooit in de Giro, waarmee hij de succesvolste Fransman in de Italiaanse wielerronde is. Naast zijn overwinningen in deze editie triomfeerde de sprinter van Groupama-FDJ ook vier keer in 2020 en eenmaal in 2019.

In de top van het algemeen klassement vonden geen verschuivingen plaats. De Spanjaard Juan Pedro López behield de roze trui en heeft nu 38 seconden voorsprong op de Duitser Lennard Kämna, die onderweg een bonificatieseconde pakte. Wilco Kelderman is op de zesde plek de beste Nederlander in het klassement.

Vrijdag trekt de Giro weer de bergen in. Dan staat een zware heuvelrit over 196 kilometer van Diamante naar Potenza op het programma.

De Italiaan Diego Rosa kleurde de etappe met een lange aanval. De Italiaan Diego Rosa kleurde de etappe met een lange aanval. Foto: Getty Images

Vluchter Rosa rijdt lang alleen vooruit

De zesde etappe voerde het peloton over 192 kilometer van Palmi naar Scalea. Kort na de start lag een col van de vierde categorie, waarna het parcours grotendeels vlak was.

Op het enige klimmetje van de dag sprong Diego Rosa weg uit het peloton. De Italiaan kreeg alle ruimte en nam een voorsprong van vijf minuten op het peloton, dat het rustig aan deed.

Rosa, die uitkomt voor de procontinentale ploeg EOLO-Kometa, reed lange tijd vooruit, maar op 28 kilometer van de finish zat het avontuur van de eenzame vluchter erop.

Daarna slaagde er niemand meer in om weg te rijden uit het peloton, waardoor een massasprint de beslissing moest brengen. Daarin hield Démare Ewan slechts enkele centimeters achter zich.

In de laatste 300 meter bracht Fernando Gaviria zichzelf en een aantal collega's in gevaar. De Colombiaan gaf Cees Bol een duw en dat leidde tot boze reacties bij de renners van Team DSM.