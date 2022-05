In de zevende etappe van de Giro d'Italia krijgen de avonturiers in het peloton vrijdag een ideale kans op de dagzege. Voor de renners staat dan een zware heuvelrit in het zuiden van Italië op het programma.

De zevende etappe gaat over 196 kilometer van Diamante naar Potenza en telt 4.510 hoogtemeters. Onderweg moeten vier beklimmingen worden bedwongen.

Na een vlakke aanloop van 40 kilometer langs de Golf van Policastro wordt het de rest van de dag klimmen en dalen voor de renners. Zij krijgen met de Passo Colla eerst een 9,3 kilometer lange col van de tweede categorie met een gemiddelde stijging van 4,5 procent voor hun kiezen.

Vrijwel direct daarna ligt de zwaarste klim van de dag: de Monte Sirino. De berg van de eerste categorie is maar liefst 24,4 kilometer lang en kent een gemiddelde stijging van 3,8 procent.

Na een wat minder zwaar gedeelte worden vervolgens de Monte Grandi di Viggiano (tweede categorie) en La Sellata (derde categorie) nog bedwongen. Vanaf zo'n 24 kilometer voor de finish kunnen de renners op adem komen met een afdaling, waarna in Potenza nog een 2,3 kilometer lang klimmetje ligt. Bij de finish loopt de laatste 350 meter ook nog eens 8 procent omhoog.

Mollema kan trilogie voltooien

Het parcours is ideaal voor renners als Bauke Mollema, Thomas De Gendt en Lennard Kämna. Zij hebben in het verleden meerdere malen laten zien een vroege vlucht met overwinning te kunnen bekronen.

Kämna deed dat afgelopen dinsdag nog op de Etna en staat nu tweede in het algemeen klassement, waardoor de kans klein is dat de Duitser de ruimte krijgt van het peloton. Mollema won in het verleden al één of meerdere ritten in de Tour de France en de Vuelta a España en kan donderdag dus een trilogie (een ritzege in de Giro) voltooien.

Officiële start: 11.55 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Bauke Mollema, Thomas De Gendt

⭐⭐ Rein Taaramäe, Alessandro De Marchi

⭐ Mauri Vansevenant, Koen Bouwman, Richard Carapaz