Na drie etappes in Hongarije en twee op Sicilië arriveren de renners in de Giro d'Italia donderdag op het Italiaanse vasteland. De 192 kilometer lange zesde etappe van Palmi naar Scalea mondt normaal gesproken uit in een koninklijke massasprint.

Waar woensdag in de door Arnaud Démare gewonnen etappe onder anderen Mark Cavendish, Caleb Ewan en Cees Bol moesten lossen, blijft in de rit door Calabrië normaal gesproken iedereen aan boord. Onderweg is er slechts één klimmetje van de vierde categorie.

Na deze nauwelijks vermeldenswaardige hindernis aan het begin van de etappe gaat het over vlakke wegen richting Scalea, waar in 2000 voor het laatst de finishlijn werd getrokken. De Tsjechische sprinter Ján Svorada kwam toen als eerste over de streep.

Als het peloton gespaard blijft van grote valpartijen, zullen alle snelle mannen er in de slotkilometer nog bij zijn. Voor Cavendish, die zaterdag liet zien over de snelste benen te beschikken, is het een grote kans op een tweede ritzege, al zal Démare ook extra vertrouwen hebben geput uit zijn ritzege van woensdag.

Mathieu van der Poel mengde zich in de vijfde etappe niet in de massasprint. De voormalig rozetruidrager lijkt zich vooral te richten op de wat lastigere etappes die nog gaan komen. Vanuit Nederlands oogpunt is het vooral uitkijken naar Bol, al is de renner van Team DSM deze Giro nog niet in grootse vorm.

Voorlopig laatste kans voor sprinters

Juan Pedro López mag na de etappe van donderdag waarschijnlijk een nieuwe roze trui ophalen. De renner van Trek-Segafredo heeft in het klassement een voorsprong van 39 seconden op nummer twee Lennard Kämna, de winnaar van de vierde etappe.

Voor de ploeggenoten van de 24-jarige López, onder wie Bauke Mollema, is het zaak om vluchters niet te veel ruimte te geven en het roze zo in de ploeg te houden.

De sprinters zullen zuinig moeten zijn op deze kans, want daarna duurt het een week voordat ze weer een vlakke etappe voorgeschoteld krijgen. Vrijdag trekt het Giro-peloton de heuvels in.

Officiële start: 12.50 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Arnaud Démare, Mark Cavendish

⭐⭐ Fernando Gaviria, Caleb Ewan

⭐ Giacomo Nizzolo, Biniam Girmay, Davide Ballerini