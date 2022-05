Arnaud Démare heeft woensdag de vijfde etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Fransman was overduidelijk de snelste in de massasprint, waarin Mathieu van der Poel geen rol van betekenis kon spelen.

Démare was met hulp van zijn ploeggenoten teruggekomen in het peloton, nadat hij op de enige beklimming van de dag naar de top van de Portella Mandrazzi had moeten lossen. In de massasprint werd de renner van Groupama-FDJ afgezet door Ramon Sinkeldam.

De dertigjarige Démare maakte het werk van zijn ploeg perfect af en klopte Fernando Gaviria in de sprint. Van der Poel wist zich niet goed te positioneren en kon daardoor geen rol van betekenis spelen in de strijd om dagsucces. Bovendien verloor hij de paarse puntentrui aan Démare.

Topfavorieten Mark Cavendish en Caleb Ewan ontbraken in de massasprint. Zij moesten mede door een versnelling van Alpecin-Fenix, de ploeg van Van der Poel, net als Démare lossen op de 19,5 kilometer lange klim naar de top van de Portella Mandrazzi.

Voor rozetruidrager Juan Pedro López was het een probleemloze dag. De Spanjaard heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 39 seconden op nummer twee Lennard Kämna. Simon Yates is op de vierde plek met een achterstand van 1.42 minuten de hoogst geklasseerde favoriet voor de eindzege.

De Giro d'Italia wordt donderdag vervolgd op het vasteland van Italië. Het peloton wacht een vlakke etappe over 192 kilometer van Palmi naar Scalea.

Alpecin-Fenix maakt favorieten kansloos

Kort na de start vanuit Catania reden met de Italianen Mattia Bais en Filippo Tagliani twee bekenden weg uit het peloton. Het tweetal behoorde tijdens de eerste en derde etappe ook al tot de vroege vlucht. Dit keer kregen zij gezelschap van de Fin Jaakko Hänninen en hun landgenoten Mirco Maestri en Alessandro Tonelli.

De missie van de vluchters was kansloos, omdat het peloton onder leiding van Alpecin-Fenix op de enige beklimming van de dag serieus tempo maakte. Door die inspanning verdween hun voorsprong en leken sprinters Ewan, Démare en Cavendish kansloos voor de dagzege.

In tegenstelling tot Ewan en Cavendish wist Démare met hulp van zijn ploeggenoten in het tweede vlakke deel van de etappe de aansluiting te vinden met het peloton. Daarmee werd de Fransman na zijn tweede plek achter Cavendish in de massasprint van de derde etappe automatisch de topfavoriet voor de ritzege.

De sprinter van Groupama-FDJ wist die favorietenrol waar te maken en zijn eerste overwinning van het seizoen te boeken. In totaal betekende het zijn zesde ritzege in de Ronde van Italië.