Mark Cavendish sloeg zondag meteen toe in zijn eerste massasprint in de Giro d'Italia sinds 2013. De 36-jarige Brit was duidelijk de beste in het Hongaarse Balatonfüred en boekte zo zijn 53e ritzege in een grote ronde.

"Ik heb hetzelfde gevoel als bij mijn eerste overwinning in de Giro", zei Cavendish. "Ik ben ontzettend blij met deze grote zege, veertien jaar na mijn eerste Giro-ritwinst en negen jaar na mijn laatste succes in deze koers, waar ik altijd van heb gehouden."

De topsprinter debuteerde in 2008 in de Ronde van Italië en won toen direct twee etappes. Ook in 2009 (4), 2011 (3), 2012 (3) en 2013 (5) kon Cavendish meerdere keren juichen, maar daarna ging hij zijn seizoenen anders indelen en zich vooral focussen op de Tour de France.

Dit jaar koos zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl ervoor om 'Cav' weer eens naar de eerste grote ronde van het jaar te sturen, ook omdat Fabio Jakobsen met potlood is ingetekend als de sprinter in de Tour.

Zondag pakte die keuze direct goed uit. Cavendish werd uitstekend geholpen door zijn ploegmaten Davide Ballerini en Michael Mørkøv, al moest hij wel relatief vroeg zijn sprint inzetten. "Ik zag dat Mathieu van der Poel aanzette, daardoor werd het een lange sprint. Ik moest het 300 meter volhouden, maar gelukkig had ik de benen om dat voor elkaar te krijgen."

"Mijn ploeggenoten waren fantastisch vandaag, ze hebben me uitstekend beschermd en het peloton goed gecontroleerd. Met zo'n team om me heen zijn er geen excuses. Ik wist dat ik het waar moest maken en het is geweldig dat dat gelukt is."