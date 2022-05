Mathieu van der Poel is blij dat hij de roze trui mee naar Italië mag nemen, maar de 27-jarige Nederlander verwacht dat hij dinsdag in de eerste bergetappe de leiding in de Giro d'Italia moet afstaan.

"Ik kijk ernaar uit om ook in Italië nog een dag in het roze te rijden, want daar is deze trui nog beroemder dan in Hongarije. Maar normaal gesproken is het na dinsdag wel voorbij", zei Van der Poel zondag na de derde etappe, waarin hij zonder problemen in het peloton eindigde.

Het Giro-peloton vliegt maandagochtend naar Sicilië, waarna er een dag later een rit met finish op de vulkaan de Etna op het programma staat. Die klim is 22,8 kilometer lang en heeft een gemiddelde stijging van 5,9 procent.

"Ik denk niet dat het mogelijk is om te overleven op de Etna. Of ze moeten heel rustig naar boven rijden, maar ik verwacht niet dat dat gaat gebeuren", zei Van der Poel met een glimlach.

De kopman van Alpecin-Fenix, die vrijdag de eerste etappe won en zaterdag als tweede eindigde in tijdrit, heeft ook als hij het roze verliest nog voldoende doelen deze Giro. "Ik ga wat etappes uitkiezen die me goed liggen en dan hoop ik nog een paar keer voor ritwinst te gaan."

Mathieu van der Poel reed met een grote glimlach in het roze. Foto: AFP

Van der Poel raakt ploegmaat Mareczko kwijt in sprint

Zondag, bij de laatste rit in Hongarije, hoopte Van der Poel zijn ploegmaat Jakub Mareczko aan succes te helpen in de onvermijdelijke massasprint. De klassementsleider reed in de slotkilometer ook even aan kop van het peloton, maar Mareczko zat toen niet meer in zijn wiel. De Italiaan eindigde als vijfde in Balatonfüred.

"Ik weet niet precies wat er gebeurde in de finale", aldus Van der Poel. "Ik denk dat we als team een goede lead-out voor de sprint deden, we zaten in perfecte positie. Maar na de rotonde in de slotkilometer keek ik achterom en zag ik Mareczko niet meer. Daardoor had het weinig zin om de sprint nog aan te trekken."

"Ik denk dat er meer mogelijk was geweest vandaag, maar we krijgen nog meer kansen deze Giro. Al met al waren het geweldige dagen hier in Hongarije en ik ga de komende dagen in Italië net zozeer genieten."