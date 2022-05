Mark Cavendish heeft zondag voor het eerst sinds 2013 een ritzege in de Giro d'Italia geboekt. De 36-jarige Brit was in de derde etappe de beste in de massasprint. Mathieu van der Poel deed niet mee om de winst, maar behield wel de roze leiderstrui.

Cavendish begon de sprint in Balatonfüred van kop af aan en niemand kon voorbij de routinier van Quick-Step Alpha Vinyl komen. De Fransman Arnaud Démare werd tweede, de Colombiaan Fernando Gaviria eindigde als derde en de Eritreeër Biniam Girmay was de nummer vier van de daguitslag.

De Australiër Caleb Ewan stelde teleur met een achtste plaats. Cees Bol was op de dertiende plek de beste Nederlander.

Cavendish sloeg de afgelopen negen jaar de Giro over, meestal omdat hij zich richtte op de Tour de France. Tussen 2008 en 2013 boekte hij al vijftien ritzeges in de Ronde van Italië.

Van der Poel had voor de vlakke rit rond het Balatonmeer al aangekondigd dat hij zondag zou knechten voor ploegmaat Jakub Mareczko. De rozetruidrager reed in de slotkilometer even aan kop van het peloton, maar Mareczko zat niet in zijn wiel. De Italiaan kwam op het einde nog wel sterk opzetten en finishte als vijfde.

Van der Poel werd zeventiende en verdedigde zo zijn leidende positie in het klassement. Hij kan maandagochtend met de roze trui in zijn koffer naar Italië vliegen. Na drie ritten in Hongarije gaat de Giro dinsdag verder met een etappe die eindigt op de vulkaan de Etna.

Uitslag derde etappe Giro d'Italia 1. Mark Cavendish (Quick-Step)

2. Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

3. Fernando Gaviria (UAE)

4. Biniam Girmay (Intermarché)

5. Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix)

6. Edward Theuns (Trek-Segafredo)

7. Simone Consonni (Cofidis)

8. Caleb Ewan (Lotto Soudal)

9. Alberto Dainese (DSM)

10. Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious)

De roze trui van Mathieu van der Poel kwam niet in gevaar. De roze trui van Mathieu van der Poel kwam niet in gevaar. Foto: AFP

Ploegmaten Bais en Tagliani weer in de aanval

Direct na de start in Kaposvár reden zondag met de Italianen Mattia Bais en Filippo Tagliani twee oude bekenden weg uit het peloton. De renners van Drone Hopper-Androni Giocattoli vormden vrijdag in de eerste etappe met z'n tweeën de kopgroep van de dag. Nu kregen ze gezelschap van landgenoot Samuele Rivi (EOLO-Kometa).

De missie van de aanvallers was even kansloos als twee dagen eerder. Ze kregen een maximale voorsprong van vijf minuten, maar een stunt zat er geen moment in. Met nog 28 kilometer te gaan werden Bais en Rivi bijgehaald, nadat Tagliani eerder al was afgehaakt.

Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) zorgde voor wat opwinding in de wandeletappe door vlak voor het enige klimmetje van de dag te demarreren. De Nederlander pakte de vijf punten en bleef even tien seconden voor de grote groep uit rijden, maar ook hij kon de massasprint niet voorkomen.

In de spurt in Balatonfüred kwam Cavendish met nog 300 meter te gaan al op kop, maar de Brit reed een heel sterke sprint en hield stand voor zijn zestiende ritzege in de Giro.