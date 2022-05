Mathieu van der Poel is niet van plan om zondag in de vlakke derde etappe van de Giro d'Italia mee te doen om de ritzege. De rozetruidrager hoopt zijn ploeggenoot en sprinter Jakub Mareczko aan succes te helpen in Balatonfüred.

Van der Poel kondigde het woensdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de Ronde van Italië al aan: in de etappes die in een massasprint eindigen, zal hij de rol van luxeknecht vertolken, zoals hij dat vorig jaar in de Tour de France ook al deed.

Dat de 27-jarige Nederlander vrijdag de eerste etappe won, zaterdag tweede werd in de tweede rit én de leider in het algemeen klassement is, heeft niets veranderd aan dat voornemen.

"Zondag is het niet voor mij", benadrukt Van der Poel. "We hebben Mareczko meegenomen naar de Giro voor de massasprints en ik help hem graag. Ik ga zijn lead-out doen."

Alpecin-Fenix rekende eigenlijk op Tim Merlier, de topsprinter die vorig jaar een rit in de Ronde van Italië én in de Ronde van Frankrijk op zijn naam schreef. Maar de Belg liep vorige maand in Parijs-Roubaix een elleboogblessure op, waardoor hij zich moest afmelden voor de Giro.

Jakub Mareczko is zondag het speerpunt bij Alpecin-Fenix. Jakub Mareczko is zondag het speerpunt bij Alpecin-Fenix. Foto: Getty Images

'Mareczko heeft bewezen dat hij topsprinters kan kloppen'

Met vervanger Mareczko heeft de ploeg van Van der Poel alsnog een snelle man, al heeft de 28-jarige Italiaan zijn zeges vooral geboekt in kleinere koersen als de Ronde van Hainan en de Ronde van Hongarije. Dit jaar was hij de beste in een rit in de Ronde van Antalya.

De in Polen geboren renner heeft nog geen overwinning in de World Tour op zijn erelijst staan, al werd hij in 2017 en 2018 in totaal wel drie keer tweede in een rit in de Giro.

"Mareczko is enorm snel, maar hij moet wel goed gebracht worden", aldus Van der Poel. "Hij heeft al bewezen dat hij de beste sprinters ter wereld kan kloppen, dus we geven hem het volle vertrouwen. De hele ploeg gelooft in hem en we hopen dat hij er iets moois van maakt. Ha, een Italiaan moet in de Giro toch boven zichzelf kunnen uitstijgen."

Op papier zijn Caleb Ewan, Mark Cavendish, Fernando Gaviria, Arnaud Démare en Giacomo Nizzolo zondag de grootste kanshebbers als de vlakke rit van 201 kilometer rond het Balatonmeer in een massasprint eindigt.

Van der Poel zal normaal gesproken geen problemen kennen om de leiding in het klassement te behouden. De kans is wel groot dat het zijn voorlaatste dag in het roze wordt, want de vierde etappe van dinsdag finisht op de vulkaan de Etna. "Ik durf er niet van te dromen dat ik in die rit ook nog kan overleven", aldus 'VDP'. "Een derde dag in het roze zou al heel mooi zijn. En dan ga ik me daarna weer richten op ritzeges."