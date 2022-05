Mathieu van der Poel is logischerwijs zeer blij dat hij zijn roze trui in de Giro d'Italia heeft weten te behouden. De Nederlander eindigde zaterdag als tweede in een individuele tijdrit door Boedapest en hield zo zijn eerste plek in het algemeen klassement probleemloos vast.

"Hier had ik op voorhand zeker voor getekend", zei Van der Poel na zijn tijdrit. "Ik reed een heel goede tijdrit. Het verschil tussen de zege en de tweede plek is kennelijk niet groot. Ik heb een extra dag in het roze geregeld en daar ben ik heel blij mee."

De 27-jarige Van der Poel gaf slechts drie seconden toe op ritwinnaar Simon Yates. In het algemeen klassement heeft de kopman van Alpecin-Fenix nu elf tellen voorsprong op Yates.

Bij het tussenpunt op 7,9 kilometer was Van der Poel nog net iets langzamer dan Yates, maar in het laatste deel gaf hij nog een paar tellen toe op de Brit. "Ik voelde me onderweg goed", vertelde hij. "Ik wist dat ik nog iets moest overhouden voor de laatste klim, want daar kon het verschil gemaakt worden."

"Het was een lastige tijdrit, maar over het algemeen ben ik heel tevreden met mijn prestatie. Er lagen wel enkele bochten in het parcours, maar dat waren toch vooral snelle bochten, waar je moeilijk een verschil kan maken."

Van der Poel verwacht dat hij zijn roze trui zondag in een vlakke etappe in Hongarije zal behouden. "Morgen wordt het een sprintersetappe, dus normaal moet ik morgen overleven. Ik hoop het roze mee te nemen naar Sicilië, daarna zien we wel wat er gebeurt", besloot hij.