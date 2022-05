Mathieu van der Poel genoot zaterdag van de tijdrit door Boedapest in de Giro d'Italia. Niet alleen omdat hij tweede werd en de leiding in het klassement behield, maar ook door zijn speciale roze fiets en de vele aanmoedigingen van Hongaarse fans.

Toen Van der Poel zaterdagochtend zijn nieuwe tijdritfiets voor het eerst onder ogen kreeg, was hij op slag verliefd. Canyon, de fietsensponsor van zijn ploeg Alpecin-Fenix, vond dat bij een roze trui een speciale fiets hoorde en dus reed de 27-jarige Nederlander volledig in het roze door Boedapest.

"Dat motiveerde me enorm, ik was meteen helemaal gek van die fiets", zei 'VDP' na zijn tijdrit met een grote glimlach. "Deze dag heeft plaatjes en herinneringen opgeleverd die ik de rest van mijn leven zal blijven koesteren."

Dat komt ook doordat Van der Poel voor de tweede dag op rij hartstochtelijk werd aangemoedigd. "De fans waren weer geweldig. Het was heel speciaal om in het roze door Boedapest te rijden."

"Ik ben al twee dagen aangenaam verrast door de Hongaarse fans. Er was zoveel lawaai dat ik de tussentijden niet eens kon horen die via de radio werden doorgegeven. Tot nu toe geniet ik echt van deze Giro-start in Hongarije."

Mathieu van der Poel op zijn roze fiets. Foto: Getty Images

'Ik geloofde erin dat ik het roze kon behouden'

Van der Poel kwam in de tweede etappe zelfs nog heel dicht bij zijn tweede ritzege op rij, terwijl hij geen specialist in het tijdrijden is. De klassementsleider deed 11 minuten en 53 seconden over de 9,2 kilometer door het centrum van de Hongaarse hoofdstad en hoefde daarmee alleen Simon Yates voor zich te dulden. De Brit was drie seconden sneller, terwijl voormalig wereldkampioen tijdrijden Tom Dumoulin derde werd op vijf tellen.

"Toen ik na afloop zag dat ik maar drie seconden tekortkwam voor de winst, was dat ergens wel jammer", aldus Van der Poel. "Maar ik mag gewoon heel blij zijn. Mijn belangrijke doel was om de roze trui te behouden en dat is gelukt."

Verschillende renners spraken na afloop van de tijdrit over een 'veldrijdersparcours', omdat er veel bochten waren en het daardoor steeds remmen en weer voluit aanzetten was. Bovendien zat er aan het einde nog een kort klimmetje.

"Ik wist dat dit parcours me goed zou liggen, dus ik geloofde erin dat ik het roze kon verdedigen", zegt Van der Poel, viervoudig wereldkampioen veldrijden. "Maar ik had niet verwacht dat ik zo'n goede tijd zou rijden. Achteraf ben ik misschien iets te langzaam gestart, maar het was opnieuw een fantastische dag."

Van der Poel verdedigt in het klassement een voorsprong van elf seconden op nummer twee Yates. Dat zou zondag geen probleem moeten zijn, want dan staat er in Hongarije een vlakke sprintersrit op het programma. Maandag is er een rust- en reisdag, waarna de renners dinsdag in de eerste etappe op Italiaanse grondgebied meteen een zware bergrit voor de wielen krijgen. De etappe op Sicilië finisht op de vulkaan de Etna.