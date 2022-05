Mathieu van der Poel is er zaterdag in de tweede etappe van de Giro d'Italia in geslaagd om zijn roze leiderstrui te behouden. De Nederlander eindigde als tweede in een individuele tijdrit in Boedapest en hield zo zijn eerste plaats in het algemeen klassement vast.

Van der Poel legde het 9,2 kilometer lange parcours door de straten van Boedapest af in 11 minuten en 53 seconden. Daarmee was hij drie seconden langzamer dan Simon Yates, die de snelste tijd noteerde. Tom Dumoulin eindigde op vijf seconden van Yates als derde in de tijdrit.

Naast Van der Poel en Dumoulin eindigden nog twee Nederlanders in de top tien van de tijdrit. BORA-hansgrohe-kopman Wilco Kelderman werd op zeventien seconden zevende en Thymen Arensman klokte op achttien tellen de tiende tijd.

Bauke Mollema was 21 seconden langzamer dan Yates en moest genoegen nemen met de veertiende tijd. Richard Carapaz, een van de favorieten voor de eindzege, kwam niet verder dan de negentiende tijd.

In het algemeen klassement heeft Van der Poel nu elf seconden voorsprong op Yates, die nu tweede staat. Dumoulin bezet op zestien tellen de derde plaats. Ook Kelderman (vijfde) en Mollema (achtste) staan in de top tien van het klassement.

Zondag gaat de Giro verder met een 201 kilometer lange, vlakke etappe in Hongarije. Daarna is er een rustdag en verplaatst het peloton zich naar Sicilië.

Mathieu van der Poel was drie seconden langzamer dan Simon Yates in de tijdrit. Mathieu van der Poel was drie seconden langzamer dan Simon Yates in de tijdrit. Foto: Getty Images

Dumoulin verliest vijf seconden op Yates in laatste deel

De 27-jarige Van der Poel pakte vrijdag de roze trui door de openingsrit in Hongarije te winnen en mocht in de tijdrit veertien seconden verliezen op Yates. Bij het tussenpunt op 7,9 kilometer was hij net iets langzamer dan Yates en in het laatste deel verloor hij nog een paar tellen, waardoor hij de roze trui probleemloos behield.

Dumoulin gold vooraf als een van de favorieten voor de zege in de tijdrit. De Limburger had heel even de snelste tijd in handen, maar die werd vrijwel meteen verbeterd door Yates. Bij het tussenpunt was Dumoulin nog geen seconde langzamer dan Yates, maar verloor in de laatste kilometers vijf seconden.

Yates won voor de vijfde keer in zijn carrière een rit in de Giro. De Brit won in 2018 drie etappes en voegde daar vorig jaar nog een ritzege aan toe.