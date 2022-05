Hongarije is een klein wielerland, maar organiseert deze week wel de start van de Giro d'Italia. Zijn dit soort buitenlandse uitstapjes hard nodig om het wielrennen te laten groeien? Of gaat het vooral om geld en bezorgen ze renners en ploegen onnodig veel (logistieke) problemen? Het ligt eraan aan wie je het vraagt.

Attila Valter droeg vorig jaar drie dagen de roze trui in de Ronde van Italië - de eerste keer dat een Hongaar de leiding had in een grote ronde - maar dat is voor de 23-jarige renner van Groupama-FDJ niet langer het hoogtepunt uit zijn carrière.

"Deze week is zonder twijfel het grootste moment in de Hongaarse wielergeschiedenis", aldus Valter. "Het betekent heel veel voor Hongarije dat een groot evenement als de Giro in ons land start. Je zag het woensdag bij de ploegenpresentatie, daar kwamen veel meer mensen dan verwacht op af. En toen hadden we nog geen meter gefietst."

De talentvolle klimmer uit Csömör, een plaatsje net buiten Boedapest, erkent dat Hongarije geen grote wielerhistorie heeft. De eerste Hongaarse Giro-deelnemer maakte pas in 2007 zijn opwachting, toen László Bodrogi startte namens de Franse ploeg Crédit Agricole.

"De Hongaarse fietscultuur is niet vergelijkbaar met die van Nederland, maar groeit snel", zegt Valter. "Er zijn de afgelopen jaren door heel het land veel fietspaden bij gekomen, zeker ook in Boedapest. Ja, de meeste Hongaren gebruiken nog steeds liever de auto, maar je ziet deze week dat er ook veel Hongaren zijn die genieten van fietsen en van de sport wielrennen. Dat is iets wat we zelfs drie jaar geleden niet hadden kunnen verwachten."

Giro-start organiseren kost miljoenen euro's

De 'Grande Partenza' in Hongarije tekent de veertiende keer in de 105-jarige geschiedenis dat de Giro buiten Italië start, en al de achtste keer deze eeuw. Nederland was drie keer de gastheer (Groningen in 2002, Amsterdam in 2010 en Apeldoorn/Gelderland in 2016).

De deal is simpel: een land of stad betaalt Giro-organisatie RCS Sport flink wat geld voor het recht om het begin van een van de grootste wielerkoersen ter wereld te organiseren - volgens Velonews gaat het om bedragen tussen de 6 en 17 miljoen euro - en daar krijg je een boost voor je lokale economie (bijvoorbeeld door hotelovernachtingen en restaurantbezoeken) voor terug.

En nog belangrijker: door de tv-beelden - vooral door de fraaie helikoptershots - hoopt een land of stad zijn visitekaartje af te geven aan miljoenen mensen en zo potentiële toeristen aan te spreken.

"De 'Grande Partenza' zal een enorme positieve impact hebben op het imago van ons land en dat kan zorgen voor een heropleving van het toerisme in Hongarije", zei Máriusz Révész, parlementslid namens regeringspartij Fidesz, eind vorig jaar. "Daarom heeft de Hongaarse regering besloten om de start van de Giro te steunen."

Onvermeld bleef dat het imago van Hongarije in het Westen niet goed is door de recent weer herkozen premier Viktor Orbán, die met zijn conservatieve regering onder meer een antihomowet heeft ingevoerd. Giro-directeur Paolo Bellino wilde deze week geen direct antwoord geven toen een journalist van CyclingTips daar een vraag over stelde. "Ik zou politiek er graag buiten houden", zei Bellino.

Buitenlandse Giro-starts 1965: San Marino

1966: Monaco

1973: België (Verviers)

1974: Vaticaanstad

1996: Griekenland (Athene)

1998: Frankrijk (Nice)

2002: Nederland (Groningen)

2006: België (Seraing)

2010: Nederland (Amsterdam)

2012: Denemarken (Herning)

2014: Noord-Ierland (Belfast)

2016: Nederland (Apeldoorn)

2018: Israël (Jeruzalem)

2022: Hongarije (Boedapest)

Mollema vindt trip naar Hongarije 'pain in the ass'

Voor de renners betekent een buitenlandse start vooral extra reizen. De hele Giro-karavaan stapt maandagochtend, na de derde en laatste rit in Hongarije, op een gecharterd vliegtuig naar Sicilië, waar het Italiaanse deel van de ronde begint.

Bauke Mollema kan niet wachten tot hij in Italië is. "Deze hele trip naar Hongarije is een pain in the ass", zei de 35-jarige Nederlander, die bezig is aan zijn vijfde Giro. "Ik vind het nogal irritant dat we al na drie dagen moeten vliegen. Bovendien vliegen we niet zondag, maar pas maandag, waardoor het niet echt een rustdag is. Ik ben blij als we in Italië zijn."

Andere renners kunnen juist wel genieten van een Giro-start in een wereldstad als Boedapest. "Het is goed voor het wielrennen dat we ook in andere landen koersen", aldus Wilco Kelderman. "Natuurlijk is het een nadeel dat we wat meer moeten reizen, maar we krijgen ook een extra rustdag. Ik vind het prima dat de Giro niet altijd in Italië start."