Iedereen verwachtte dat Mathieu van der Poel vrijdag de eerste etappe van de Giro d'Italia zou winnen en zoals zo vaak maakte hij de verwachtingen volledig waar. Voor de man die al sinds zijn juniorentijd altijd en overal de favoriet is, is druk niet meer dan een spelletje.

Als Van der Poel halverwege de openingsrit van zijn eerste Ronde van Italië merkt dat Oscar Riesebeek nerveus begint te worden, kan hij het niet laten om zijn ploegmaat een beetje te plagen. "Poeh, wat voel ik me slecht", zegt de kopman tegen zijn landgenoot.

"Oscar werd daardoor alleen maar nóg nerveuzer", zegt Alpecin-Fenix-renner Dries De Bondt met een grote glimlach, nadat teamgenoot Van der Poel in finishplaats Visegrád met een machtige sprint had laten zien dat hij zich absoluut níét slecht voelde.

Van der Poel kan zijn lachen niet inhouden als hij op de persconferentie een vraag krijgt over zijn plaagstootje richting Riesebeek. "Dat zijn ze in de ploeg inmiddels wel gewend van mij", zegt hij.

Volgens De Bondt was het inderdaad allesbehalve de eerste keer dat Van der Poel tijdens een koers zo'n grapje maakte. "Mathieu is altijd de koelste in ons team", zegt de Belg. "Hij haalt de druk bij zichzelf weg door er een spelletje van te maken. En laten we eerlijk zijn: Mathieu kickt ook wel op die druk, hè. Want het is natuurlijk geweldig als iedereen op voorhand zegt dat je gaat winnen en je het dan ook nog afmaakt."

Mathieu van der Poel was helemaal kapot na zijn winnende sprint in Visegrád. Foto: AFP

'Ik raak eraan gewend dat iedereen verwacht dat ik win'

De eerste rit van de 105e editie van de Giro had niet beter uitgetekend kunnen worden voor Van der Poel. Hij is de beste renner ter wereld op een heuvelachtige aankomst en in Hongarije hadden de parcoursbouwers aan het einde van de openingsetappe gekozen voor een klimmetje van 5,5 kilometer met een gemiddelde stijging van 4,2 procent.

Het hele peloton wist wie de te kloppen man was in de schaduw van de burcht van Visegrád - inclusief Van der Poel zelf. "Natuurlijk is het lastig om te winnen als iedereen het van je verwacht, maar ik heb inmiddels al heel vaak in die situatie gezeten. Dus ik raak eraan gewend", zegt 'VDP' met een glimlach.

De 27-jarige Nederlander moest op de slotklim een aantal keer een extra inspanning leveren omdat hij ingesloten zat en hij kreeg in de sprint veel tegenstand van het Eritrese toptalent Biniam Girmay, maar uiteindelijk gingen de ritzege en de eerste roze leiderstrui naar de topfavoriet.

"Het moest uit mijn tenen komen, voor de zoveelste keer", zegt Van der Poel. "Ik wist dat dit een unieke kans was om de leiderstrui te veroveren in een grote ronde, daarom hebben we een paar maanden geleden al besloten dat deze rit een van mijn hoofddoelen van het jaar zou worden. Het is bizar dat het gelukt is."

'Op deze aankomst moest je zo lang mogelijk wachten'

Volgens De Bondt was het voor zijn kopman vooral belangrijk om ontspannen te blijven. "Op deze aankomst moest je zo lang mogelijk wachten en het juiste moment kiezen. En Mathieu weet beter dan wie dan ook hoe je dat moet doen", aldus de Vlaming. "Als Mathieu zelf zijn moment kan kiezen om de sprint aan te gaan op een klimmetje als dit, is hij zo goed als onverslaanbaar."

Van der Poel: "Ik was voor de etappe al heel relaxed en heb in de finale vooral geprobeerd om niet in paniek te raken. Niet toen ik een paar keer buitenom renners moest inhalen om weer in een goede positie te komen en niet toen ik even naast Girmay bleef hangen in de sprint. Die ontspanning heeft ervoor gezorgd dat ik weer heb kunnen scoren."

Van der Poel verdedigt zaterdag in de tweede etappe - een tijdrit van 9,2 kilometer door het centrum van Boedapest - een voorsprong van vier seconden op Girmay. De rozetruidrager is om 16.55 uur de laatste renner die van start gaat. De Belg Harm Vanhoucke is om 14.00 uur de eerste starter.