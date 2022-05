Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin zeiden vrijdag aan het begin van de eerste etappe van de Giro d'Italia voor de grap tegen elkaar dat ze allebei de roze leiderstrui zouden dragen in het openingsweekend in Hongarije. Met zijn zege in Visegrád voldeed Van der Poel alvast aan zijn deel van die afspraak.

Van der Poel zit na zijn machtige sprint uit te hijgen op een stoepje een paar honderd meter na de finish als hij Dumoulin voorbij ziet rijden. De ritwinnaar wijst met zijn linkerwijsvinger naar zijn landgenoot en zegt met een grote glimlach: "Jij morgen, hè."

De 27-jarige Van der Poel, inmiddels met een roze trui om zijn schouders, legt even later uit dat de oorsprong van zijn gebaar ligt in een gesprekje dat hij aan het begin van de openingsrit van Boedapest naar Visegrád had met Dumoulin.

"Tom kwam naast me fietsen en zei: 'Vandaag moet jij het roze pakken, dan kan ik het morgen van je afpakken in de tijdrit.' Ik heb mijn deel gedaan, nu is het aan hem", vertelde Van der Poel met een lach.

Tom Dumoulin (links) en Mathieu van der Poel hadden aan het begin van de etappe tijd om met elkaar te praten. Tom Dumoulin (links) en Mathieu van der Poel hadden aan het begin van de etappe tijd om met elkaar te praten. Foto: Getty Images

'Het wordt lastig om het roze vast te houden'

De kopman van Alpecin-Fenix begint zaterdag met een voorsprong van veertien seconden op Dumoulin aan de lastige en technische tijdrit van 9,2 kilometer door het centrum van Boedapest.

De Giro-winnaar van 2017 is op papier een veel betere tijdrijder dan Van der Poel, maar 'VDP' heeft al bewezen dat hij een leiderstrui kan verdedigen in een chronorace. In de Tour de France van vorig jaar gaf Van der Poel in een tijdrit van 27,2 kilometer slechts 31 seconden toe op winnaar Tadej Pogacar, waardoor hij de gele trui behield.

"Ik heb vorige week thuis één trainingsritje op mijn tijdritfiets gedaan, verder heb ik weinig aandacht besteed aan het tijdrijden", aldus Van der Poel. "Het wordt heel lastig om het roze vast te houden, maar ik ga er net als in de Tour alles aan doen. Hopelijk kan ik mezelf weer verrassen."