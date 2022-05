Mathieu van der Poel is trots dat hij er vrijdag in geslaagd is om zijn favorietenrol in de eerste etappe van de Giro d'Italia waar te maken. De Nederlander klopte de Afrikaanse sensatie Biniam Girmay in de sprint en veroverde de roze leiderstrui.

"Het was heel close, maar ik ben natuurlijk heel blij. Het is ongelooflijk dat ik na het geel nu ook de roze leiderstrui mag dragen", zei Van der Poel in een eerste reactie na de vlakke etappe van 195 kilometer naar het Hongaarse Visegrád.

"Het was een unieke kans om de trui te pakken, zo vaak krijg ik in de eerste etappe van een grote ronde niet een parcours dat me zo goed ligt. Deze zege komt hoog op mijn lijstje van mooiste overwinningen. De roze trui veroveren was een van mijn grote doelen dit jaar, het was een van de belangrijkste redenen om te starten in de Giro. Het is bizar dat ik 'm nu heb."

De renner van Alpecin-Fenix, die vorig jaar in de Tour de France zes dagen het geel droeg, moest wel hard werken om zijn favorietenrol waar te maken. Op het klimmetje richting de finish was het in het onrustige peloton moeilijk om plekjes op te schuiven naar de voorhoede.

"Ik wist dat positionering cruciaal zou zijn om deze etappe te kunnen winnen", onderstreepte de 27-jarige Van der Poel. "Dat was zo nu en dan moeilijk. Ik zat een paar keer ingesloten en het kostte veel energie om de mannen voorop bij te halen. De sprint was ook niet makkelijk, want mijn benen waren volgelopen met melkzuur."

Mathieu van der Poel klopte Biniam Girmay in de sprint. Foto: Getty Images

'We zullen zien wat de tijdrit gaat brengen'

Uiteindelijk wist Van der Poel wel aan te haken bij het groepje dat om de zege zou gaan sprinten. De Nederlander ging Girmay voorbij, terwijl de pure sprinter Caleb Ewan van Lotto Soudal door eigen toedoen hard ten val kwam en een overwinning aan zich voorbij zag gaan.

De vraag is hoelang Van der Poel - de tiende Nederlander ooit in het roze - de leiding in het algemeen klassement weet te behouden. De Giro gaat zaterdag verder met een individuele tijdrit van 9,2 kilometer, waardoor er kansen liggen voor onder anderen Tom Dumoulin.

Van der Poel verraste vorig jaar in de Tour door vijfde te worden in de chronorace, maar hij is geen specialist. "Ik heb een beetje spijt dat ik niet meer aandacht besteed heb aan het tijdrijden", zei hij vrijdag met een lach.

"In de Tour had ik ook niet verwacht dat ik het geel zou behouden, dus ik ga morgen proberen mezelf weer te verrassen. Ik ga er natuurlijk alles aan doen om de leiding te behouden, het zou mooi zijn om nog een paar extra dagen in het roze te rijden. Hopelijk geeft de roze trui me vleugels, zoals het geel dat vorig jaar in de Tour deed."