Mathieu van der Poel heeft vrijdag de openingsrit van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Nederlander was de sterkste in de sprint van een uitgedund peloton en pakte zo ook de roze leiderstrui.

De 27-jarige Van der Poel bleef in Hongarije de Eritreeër Biniam Girmay (tweede) en de Spanjaard Pello Bilbao (derde) voor in de sprint. Caleb Ewan, een van de favorieten voor de ritzege kwam vlak voor de finish ten val.

Ook Wilco Kelderman en Bauke Mollema eindigden in de top tien. BORA-hansgrohe-kopman Kelderman werd vijfde en Mollema kwam als zevende over de finish.

Voor Van der Poel betekende het zijn vierde zege van het seizoen. Eerder won hij de Ronde van Vlaanderen, Dwars door Vlaanderen en een etappe in de Internationale Wielerweek.

Uitslag eerste etappe 1. Mathieu van der Poel (Ned)

2. Biniam Girmay (Eri)

3. Pello Bilbao (Spa)

4. Magnus Cort (Den)

5. Wilco Kelderman (Ned)

6. Richard Carapaz (Ecu)

7. Bauke Mollema (Ned)

8. Diego Ulissi (Ita)

9. Andrea Vendrame (Ita)

10. Mattias Skjelmose Jensen (Den)

Mathieu van der Poel boekte zijn tweede ritzege in een grote wielerronde. Foto: Getty Images

Van der Poel treedt in voetsporen Breukink, Van Est en Voorting

Van der Poel droeg vorig jaar ook al de gele leiderstrui in de Tour de France. Hij is de vierde Nederlander die zowel de roze als de gele trui heeft veroverd en treedt in de voetsporen van Wim van Est, Gerrit Voorting en Erik Breukink.

De kopman van Alpecin-Fenix is de tiende Nederlander die de roze trui verovert. Kelderman was in 2020 de laatste en eerder droegen Tom Dumoulin, Breukink, Steven Kruijswijk, Pieter Weening, Jean-Paul van Poppel, Jeroen Blijlevens, Van Est en Voorting het roze.

Zaterdag verdedigt Van der Poel in de tweede etappe, een individuele tijdrit over 9,2 kilometer door de straten van Boedapest, een voorsprong van vier seconden op Girmay en zes seconden op Bilbao.

De Italianen Mattia Bais en Filippo Tagliani reden lange tijd in de aanval. De Italianen Mattia Bais en Filippo Tagliani reden lange tijd in de aanval. Foto: Getty Images

Twee Italiaanse vluchters kleuren etappe

De openingsrit in Hongarije voerde het peloton over 195 kilometer van Boedapest naar Visegrád. Het parcours was zo goed als vlak, maar de finish lag op een 5,5 kilometer lang klimmetje met een gemiddelde stijging van 4,2 procent.

Kort na de start gingen de Italianen Mattia Bais en Filippo Tagliani op avontuur. Het duo van Drone Hopper-Androni Giocattoli kreeg alle ruimte van het peloton en bouwde een voorsprong van zo'n twaalf minuten op.

Gedurende de etappe werd het verschil steeds kleiner. Met nog iets meer dan 30 kilometer voor de boeg hadden Bais en Tagliani nog een minuut van hun voorsprong over. Het peloton liet de twee vluchters nog een tijdje spartelen, maar op 13 kilometer van de finish werden ze ingerekend.

Vervolgens nestelden de sprintersploegen zich op kop van het peloton. Met nog 3 kilometer voor de boeg ging Lawrence Naesen in de aanval, maar de Belg werd even later gepasseerd door Lennard Kämna.

De Duitser werd in de slotkilometer ingerekend, waardoor een sprint de beslissing moest brengen. Daarin ging Ewan vlak voor de finish onderuit nadat hij het achterwiel van Girmay had geraakt. Van der Poel liet de Eritreeër vervolgens net achter zich.