Van der Poel wint de eerste etappe van de Giro d'Italia en pakt de roze trui!



Het lukt hem dan toch! Het leek erop dat de Nederlander te ver in het peloton verscholen zat, maar in de laatste paar honderd meter kwam hij dan toch tevoorschijn. In een zinderende eindsprint komt hij nipt voor Biniam Girmay over de streep.