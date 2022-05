Niemand kan voorspellen of Tom Dumoulin nog een keer een grote ronde op zijn naam gaat schrijven. Maar na twee jaar waarin de Giro-winnaar van 2017 zelfs even twijfelde over zijn toekomst als renner, is het wél duidelijk dat hij nog steeds de ambitie heeft om het te proberen.

Toen Dumoulin begin vorig jaar tijdens een sabbatical van vier maanden aan zichzelf de vraag stelde waarom hij ooit verliefd is geworden op wielrennen, kwam hij al snel op de meest basale antwoorden: hij houdt van het avontuur, van het fietsen op mooie plekken, van het rijden door de natuur.

Maar er was nog een waarheid, één die zich de afgelopen maanden opdrong toen de resultaten in het voorseizoen tegenvielen: fietsen is leuker als de prestaties goed zijn.

"Tom is niet blijven wielrennen om alleen mee te rijden in het peloton", zegt Marc Reef, ploegleider bij Dumoulins team Jumbo-Visma, in gesprek met NU.nl. "Hij heeft nog steeds de ambitie om prijzen te winnen. Toen hij een tijdje afstand nam van de sport, merkte hij dat dat vuurtje nog altijd brandt."

Toen Dumoulin vorig jaar na zijn zilveren medaille op de olympische tijdrit in Tokio met de ploegleiding in gesprek ging over zijn toekomst, was het daarom voor beide partijen al heel snel duidelijk dat de 31-jarige Limburger nog niet klaar is als klassementsrenner. En dat de Giro d'Italia - zijn favoriete grote ronde - de ideale koers was om te testen of hij nog steeds mee kan doen om de ereplaatsen in een wedstrijd van drie weken.

"Tom zocht de vrijheid om voor zijn eigen kans te gaan en hij wist dat we voor de Tour met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard al twee andere sterke mannen hebben", aldus Reef, die bij Sunweb ook al jaren met Dumoulin samenwerkte. "We kwamen daardoor samen uit bij de Giro. En Tom heeft de afgelopen maanden er alles aan gedaan en ontzettend hard gewerkt om de komende drie weken zo goed mogelijk te zijn."

'We hebben geen houvast'

Tot welke uitslag dat gaat leiden, is voor zowel Dumoulin als zijn ploeg een groot vraagteken. "Niemand weet hoe Tom zich verhoudt tot de concurrentie", zegt Reef. "We hebben geen houvast, omdat hij dit voorseizoen behoorlijk wat tegenslag heeft gehad en weinig heeft laten zien in de koersen die hij reed. We hebben dus niet de bevestiging gekregen dat hij nog de Tom Dumoulin is van vier of vijf jaar geleden."

Voor de buitenwereld geldt Dumoulin desondanks nog steeds als een van de favorieten voor de eindzege in de Giro, al is het maar door zijn eerste plek in 2017 en zijn tweede plek in 2018.

"Mannen als Richard Carapaz, Simon Yates en João Almeida kunnen makkelijker zeggen dat ze voor de winst gaan, omdat ze het de afgelopen twee jaar meerdere keren hebben laten zien in grote rondes", aldus Reef. "Bij Tom is er meer onzekerheid, maar dat betekent niet dat wij als team minder ambitieus zijn voor deze Giro. Het eerlijke verhaal is alleen dat het voor ons ook afwachten is hoe ver Tom kan komen."

De 105e editie van de Ronde van Italië begint vrijdag met een rit van 195 kilometer van Boedapest naar Visegrád. De laatste 5,5 kilometer kent een gemiddeld stijgingspercentage van 4,2. De officiële start van de eerste etappe is om 12.40 uur en de finish wordt verwacht tussen 17.00 en 17.25 uur.