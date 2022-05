Kan Tom Dumoulin nog steeds meedoen om de zege in een grote ronde? Dat is aan de vooravond van de Giro d'Italia de grote vraag in de wielerwereld, en vooral bij de 31-jarige Nederlander zelf.

Richie Porte twijfelt niet als hij woensdag in Boedapest de vraag krijgt op welke renner hij de komende weken vooral gaat letten. "Tom Dumoulin", zegt de routinier van INEOS Grenadiers. "Hij heeft de Giro al een keer gewonnen, dus ik ben erg benieuwd hoe het nu met hem is. Als hij weer zijn beste niveau gaat halen, wordt het erg lastig om hem te verslaan."

Dumoulin lacht als een dag later de woorden van Porte aan hem worden voorgelegd. "Ik hoop dat hij gelijk heeft", zegt de 31-jarige Nederlander. "Ik hoop dat ik een van de grootste kanshebbers ben, maar ik weet op dit moment gewoon niet of ik een goed klassement kan rijden."

De twijfels bij de kopman van Jumbo-Visma zijn simpel te verklaren: hij begint vrijdag in Boedapest aan zijn eerste grote ronde sinds 2020. Voor de laatste grote ronde waarin hij echt meedeed om de winst, moeten we nog verder terug (tweede in de Tour van 2018).

Zijn resultaten dit seizoen bieden ook weinig houvast. Mede door rugproblemen in februari en een coronabesmetting in maart kwam Dumoulin in 2022 pas tot twee toptienplaatsen: in een tijdrit in de UAE Tour (derde) en in de relatief kleine koers Volta Limburg Classic (zesde).

"Deze Giro wordt voor mij een sprong in het diepe", zegt de Limburger. "Ik heb er vertrouwen in dat ik nog steeds een goed klassement kán rijden. Ik weet wat ik kan als ik goed ben en heb in het verleden bewezen dat ik mooie dingen kan laten zien als het er echt om gaat. Maar of dat de komende weken ook gaat lukken, is een groot vraagteken."

'Ik voel me de laatste weken heel goed'

Het goede nieuws voor Dumoulin is dat het laatste deel van zijn voorbereiding op de 105e editie van de Ronde van Italië vlekkeloos is verlopen. Hij zat vorige maand drie weken op hoogte op Tenerife en merkte daar dat hij elke dag beter werd.

"Ik voel me de laatste weken heel goed. Nu moet het er nog uitkomen in de koers. Natuurlijk was het fijner geweest als ik dit seizoen al een paar mooie resultaten had neergezet, maar ik weet van vier jaar geleden dat ik goed kan zijn in de Giro als ik een voorseizoen met veel pech heb. Het is zaak om boven mezelf uit te stijgen. Als dat lukt, moet ik mee kunnen doen om de ereplaatsen."

Het is geen toeval dat Dumoulin juist in de Ronde van Italië gaat testen of hij nog bij de beste klassementsrenners ter wereld hoort. De Giro is zijn favoriete grote ronde en Italië is zijn favoriete (vakantie)land.

"Italianen zijn heel gepassioneerd en heel chaotisch, dat lijkt op mijn karakter", zegt Dumoulin met een lach. "Ik vind het heel mooi dat ik terug ben in de Giro. Samen met de Amstel Gold Race is dit de koers waar ik de warmste gevoelens van krijg."

De Giro begint vrijdag met een rit van 195 kilometer van Boedapest naar Visegrád. De laatste 5,5 kilometer kent een gemiddeld stijgingspercentage van 4,2. Op zaterdag hoopt Dumoulin in een lastige tijdrit van 9,2 kilometer door het centrum van Boedapest mee te doen om de ritzege en mogelijk ook de roze trui.