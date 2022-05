Wilco Kelderman hoopt de komende drie weken mee te kunnen doen om een podiumplek in de Giro d'Italia, maar de nummer drie van twee jaar geleden begint na een voorseizoen vol ziekte, blessures en valpartijen met weinig vertrouwen aan de eerste grote ronde van het jaar.

Net op het moment dat Kelderman het idee had hij voor het eerst dit seizoen in de buurt kwam van zijn topvorm, lag de vaak ongelukkige Nederlander in Luik-Bastenaken-Luik bij een massale valpartij. De lichte hersenschudding en zeurende knieblessure houden Giro-deelname niet tegen, maar het was wel weer een nieuwe klap in een voorseizoen vol pech.

"Mijn knie is nog beurs en niet volledig hersteld, maar het gevoel op de fiets is wel oké momenteel", zei de 31-jarige Kelderman donderdag in Boedapest, waar de Ronde van Italië vrijdag van start gaat. "Natuurlijk is het vervelend als je met zoveel tegenslagen te maken krijgt. Ik weet van de afgelopen jaren dat ik erop moet vertrouwen dat de topvorm er zal zijn als ik hard train, maar mijn maanden voor de Giro zijn niet ideaal geweest."

Kelderman begon door ziekte en lichte blessures pas half december in plaats van half november met trainen voor het nieuwe seizoen. In zijn eerste koers van 2022, de Ronde van Valencia, stapte hij af na een valpartij in de tweede etappe. In de wedstrijden die volgden, kon hij weinig indruk maken; een achtste plek in een rit van Tirreno-Adriatico en de negentiende plaats in het eindklassement van de Italiaanse etappekoers zijn Keldermans beste resultaten dit jaar.

"Dat doet zeker wat met mijn gevoel richting deze Giro. Mijn zelfvertrouwen is niet heel groot, omdat ik dit seizoen nog geen goede uitslagen heb neergezet", aldus de Nederlander. "Ik ga nu dus niet zeggen dat ik me supergoed voel en wel even op het podium ga eindigen. Maar misschien komt dat goede gevoel er tijdens de Giro."

Kelderman en zijn ploeggenoten van BORA-hansgrohe werden woensdagavond voorgesteld aan het Hongaarse publiek. Foto: Getty Images

Nog twee kopmannen bij ploeg van Kelderman

Het is voor Kelderman geen optie om voor de Giro-start al te zeggen dat hij zich op ritzeges gaat richten, ook omdat zijn ploeg BORA-hansgrohe alles op het klassement zet. Naast Kelderman heeft het Duitse team met de Australiër Jai Hindley (tweede in de Giro van 2020) en de Duitser Emanuel Buchmann (vierde in de Tour van 2019) nog twee kopmannen met podiumambities.

"Als het niet goed loopt, kan ik tijdens de Giro altijd nog switchen en op ritzeges gaan jagen. Maar op dit moment is het heel duidelijk: de focus van ons team is om vol voor het klassement te gaan. De ploeg is daar ook echt voor gebouwd. Het grote doel is om op het podium te komen."

In 2020 stonden Kelderman en Hindley al een keer samen op het Giro-podium, toen als ploeggenoten bij Sunweb (het huidige Team DSM). Dat verliep niet zonder controverse, want in de slotweek wachtte Hindley - na teamorders - niet op rozetruidrager Kelderman toen zijn ploegmaat moest lossen in de rit over de Stelvio.

"We hebben altijd een goede relatie gehad, het is mooi om nu weer ploeggenoten te zijn", zei Hindley donderdag in Hongarije. "Wilco en ik hebben gepraat over wat er in 2020 gebeurd is, maar dat is iets uit het verleden, dat kunnen we niet meer veranderen. Ik kijk nu vooral uit naar de komende drie weken."

Kelderman benadrukte ook dat hij nooit een probleem met Hindley heeft gehad. "We hebben altijd goed samengewerkt. Maar het is wel duidelijk dat we het anders moeten doen als er dit jaar weer zo'n situatie voorkomt. Wat mij betreft hebben we twee jaar geleden in die rit de Giro verloren en moeten we in de toekomst duidelijk voor één optie kiezen en daarvoor gaan."

De Giro begint vrijdag met een rit van 195 kilometer van Boedapest naar Visegrád. De laatste 5,5 kilometer kent een gemiddeld stijgingspercentage van 4,2.