Bauke Mollema vreesde na een harde valpartij in Luik-Bastenaken-Luik even voor deelname aan de Giro d'Italia, maar de 35-jarige Nederlander is ondanks wat lichte fysieke klachten klaar om vrijdag aan zijn twintigste grote ronde te beginnen. En daarin hoopt hij geschiedenis te schrijven met een bijzondere 'hattrick'.

Je hoeft hem niet te vertellen dat hij al enige tijd niet meer bij de jongste renners in het peloton hoort, maar de afgelopen twee weken voelde Mollema zich af en toe "stijf als een oude man". De Groninger was eind april een van de slachtoffers van een massale val in Luik-Bastenaken-Luik en dat leverde hem veel stijve spieren en gewrichten op.

"Mijn rug deed wat pijn en ik had ook last van mijn ribben en knie", somt Mollema op bij een digitale persconferentie in Boedapest, waar de 105e Ronde van Italië vrijdag van start gaat. "Mijn voorbereiding was daardoor niet perfect, maar ik heb nog steeds prima kunnen trainen."

"Ik zal de komende dagen wat extra behandeld moeten worden door de osteopaat en de masseur, maar heb er vertrouwen in dat mijn vorm goed is en dat het geen probleem zal zijn tijdens de Giro."

De routinier van Trek-Segafredo hoeft nog niet meteen in topvorm te zijn, omdat hij wederom geen ambities op het gebied van het algemeen klassement heeft. De man die zes keer in de top tien eindigde bij een grote ronde heeft in zijn vijfde Giro één duidelijk doel: een rit winnen.

Als Mollema er in de komende drie weken in slaagt om een keer als eerste over de finish te komen, wordt hij pas de zesde Nederlandse wielrenner die in alle grote rondes (Giro, Tour de France, Vuelta a España) een etappe op zijn naam heeft geschreven, na Gerben Karstens, Jean-Paul van Poppel, Erik Breukink, Jeroen Blijlevens en Tom Dumoulin.

Nederlanders met ritzege in alle grote rondes Jean Paul van Poppel: 4 (Giro), 9 (Tour), 9 (Vuelta)

Gerben Karstens: 1 (Giro), 6 (Tour), 14 (Vuelta)

Jeroen Blijlevens: 2 (Giro), 4 (Tour), 5 (Vuelta)

Tom Dumoulin: 4 (Giro), 3 (Tour), 2 (Vuelta)

Erik Breukink: 2 (Giro), 4 (Tour), 1 (Vuelta)

Ritzeges Bauke Mollema in grote rondes Giro: 0

Tour: 2 (2017 en 2021)

Vuelta: 1 (2013)

'Ik vind het echt leuk om voor ritzeges te gaan'

Een plek in dat selecte groepje zou passen bij de nieuwe rol die Mollema zich de afgelopen jaren met succes heeft aangemeten. Tot en met 2016 was hij een klassementsrenner die net niet goed genoeg was om mee te doen om het podium in de Tour de France.

Met een fraaie ritzege in de Ronde van Frankrijk van 2017 bewees Mollema voor het eerst dat hij in grote rondes misschien wel succesvoller zou kunnen als hij zich alleen op dagsucces zou richten. Na de Giro van 2019, waarin hij vijfde werd, heeft de Nederlander volledig voor dat pad gekozen en dat leverde vorig jaar voor de tweede keer etappewinst in de Tour op.

"Proberen om in ontsnappingen te komen is een stuk minder stressvol dan voor een goed klassement gaan in een grote ronde", zegt Mollema met een lach. "Ik vind het echt leuk om voor ritzeges te gaan en kijk ernaar uit om dat deze Giro weer te proberen. Ik ben er klaar voor en ben er vrij zeker van dat je me regelmatig in de aanval zal zien de komende weken."

De Giro begint vrijdag met een etappe van 195 kilometer van Boedapest naar Visegrád. De eerste bergrit is aanstaande dinsdag, wanneer de etappe op Sicilië finisht op de bevreesde vulkaan de Etna.