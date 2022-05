Mathieu van der Poel begint vrijdag met twee grote doelen aan zijn eerste Giro d'Italia: de 27-jarige Nederlander hoopt minimaal één dag de roze leiderstrui te dragen én hij wil voor het eerst een grote ronde uitrijden.

Het liefst had hij wat meer tijd gehad om bij te komen van een zwaar voorjaar dan de kleine drie weken tussen Parijs-Roubaix en de start van de Giro. "De klassiekers hebben me flink wat energie gekost", zei Van der Poel woensdag in Boedapest, waar de Ronde van Italië dit jaar begint. "Maar ik ben heel blij dat ik hier ben, want ik kijk ontzettend uit naar de Giro."

De 27-jarige renner is altijd een groot fan van Italië én de belangrijkste wielerkoers van Italië geweest. In het verleden volgde hij de koers vaak op de voet via de televisie, zeker toen landgenoot Tom Dumoulin in 2017 de eindzege pakte. "Ik heb altijd gedacht dat de Giro een van de coolste koersen zou zijn om te rijden", aldus Van der Poel. "Ik denk dat de komende drie weken een heel mooie ervaring zullen worden."

De Giro-organisatie heeft de kopman van Alpecin-Fenix een plezier gedaan door in de eerste etappe een parcours uit te tekenen dat uitermate geschikt lijkt voor hem. De openingsrit is grotendeels vlak, maar eindigt heuvelop. Die slotklim naar Visegrád (5,6 kilometer à 4,2 procent) maakt 'VDP' een van de topfavorieten voor de ritzege én het roze op vrijdag.

"Het klinkt misschien makkelijk, maar dat is het niet", lachte Van der Poel, die woensdag de slotklim al verkende. "Het is een lastige aankomst, maar de klim is ook weer niet zo steil. Het kan daarom weleens moeilijk worden om topsprinters als Caleb Ewan te lossen. Er zijn veel renners die kans maken op de ritzege."

'Roze droom is minder groot dan gele droom in 2021'

Bij zijn debuut in een grote ronde, in de Tour de France van vorig jaar, wist Van der Poel in de tweede etappe de leiding in het klassement te pakken door op fenomenale wijze de rit naar de Mûr-de-Bretagne te winnen.

Die overwinning, en vooral het dragen van de gele trui, was zeer emotioneel voor de veelwinnaar, omdat het een prachtig eerbetoon was aan zijn opa Raymond Poulidor. De in 2019 overleden Fransman stond acht keer op het eindpodium van de Tour, maar mocht in eigen land nooit de gele leiderstrui aantrekken.

"Mijn roze droom is minder groot dan mijn gele droom vorig jaar was, vanwege de hele geschiedenis van mijn opa", aldus Van der Poel. "Maar ik heb zeker een roze droom; ik ga absoluut proberen om vrijdag de eerste rit te winnen."

'Je wordt een sterkere renner als je een grote ronde uitrijdt'

Van der Poels doelen liggen in deze Giro evenwel niet alleen in het Hongaarse openingsweekend. De Nederlander, die vorig jaar in de Tour na acht etappes en zes dagen in het geel afstapte om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen, wil de Ronde van Italië uitrijden. Hetzelfde geldt voor de Ronde van Frankrijk in juli.

"Je hoort vaak dat je een sterkere renner wordt als je een grote ronde afmaakt", aldus Van der Poel. "Ik denk dat dat waar is, dus dat is een van mijn doelen dit seizoen."

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen zal de traditioneel loodzware slotweek van de Giro moeten overleven om dat doel te halen. "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik ben ook benieuwd hoe ik me in de derde week van een grote ronde zal voelen. Ik begin met veel vraagtekens, want ik weet niet hoe mijn lichaam op al die inspanningen zal reageren. Maar ik vind het vooral heel mooi dat ik de kans krijg om de Giro te rijden en om beter te worden."

De officiële start van de eerste etappe van de Giro is vrijdag om 12.40 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.00 en 17.25 uur. De renners blijven drie dagen in Hongarije, om vervolgens dinsdag op Sicilië te beginnen met het Italiaanse deel van de ronde.