Thymen Arensman zal tijdens de komende Giro d'Italia nog niet voor een goed klassement gaan. De talentvolle 22-jarige Nederlander benadrukt dat hij bij Team DSM volledig in dienst van kopman Romain Bardet rijdt.

DSM zet alles op de klassementskansen van Bardet, die het niveau lijkt te hebben waarmee hij jaren geleden podiumplaatsen behaalde in de Tour de France. Arensman schikt zich in zijn knechtenrol.

"Nee, ook het jongerenklassement is geen doel", zei Arensman, die onlangs de witte trui in de Ronde van de Alpen veroverde, woensdag op een persconferentie in Boedapest. De Hongaarse hoofdstad is vrijdag het decor van de Giro-start.

Arensman verbleef na de Ronde van de Alpen anderhalve week bij zijn ouders. "Het was heerlijk om thuis te zijn en goed te trainen op de vlakke Nederlandse wegen. Nu is het tijd om weer in wedstrijdverband te rijden", zei hij.

De Ronde van de Alpen, waarin voornamelijk bergritten worden gereden, werd gewonnen door Bardet. De ervaren Fransman en de jonge Arensman zijn dit jaar onafscheidelijk. Samen reden ze ook de UAE Tour en Tirreno-Adriatico, waarin Arensman de op een na beste jongere was, na rondewinnaar Tadej Pogacar.

In vroeger tijden, toen Nederlandse wielerfans minder verwend waren, was hij al lang tot toekomstig Tour de France-winnaar bestempeld - een zwaarwegend lot dat onder anderen Pieter Weening en Bauke Mollema trof.

'Ik moet mijn weg nog zien te vinden'

Arensman houdt de verwachtingen bij zijn Giro-debuut laag. "Misschien kan ik zelf ooit voor een klassement gaan", zei hij in Boedapest. Maar onder de radar blijven valt niet mee als je derde wordt in de afsluitende tijdrit van de Vuelta en zesde in de Tirreno, achter onder anderen wereldkampioen Filippo Ganna, Pogacar en Remco Evenepoel. In 2018 werd hij al tweede in de Tour de l'Avenir, weer achter Pogacar

Met Bardet, met wie hij ook twee hoogtestages belegde, heeft de Betuwenaar een goede leermeester. "In de koers, maar vooral daarbuiten. Het is goed om te zien hoe hij leeft voor de sport. Ik moet mijn weg nog zien te vinden."

Arensman kan de komende weken zijn hart ophalen. Niet alleen noemt hij de Giro zijn favoriete grote ronde, als voormalig student geschiedenis geniet hij ook van de rijke Italiaanse historie. Die studie zette hij na het behalen van zijn propedeuse stil. "Het waren twee topsporten naast elkaar", verklaarde hij eerder.

Na het openingsweekeinde in Hongarije volgt de oversteek naar Sicilië en het vasteland van Italië. Een mooi vooruitzicht, vindt hij, met in zijn achterhoofd de langere tijdrit op de slotdag waarin hij nog wel even voor zijn eigen kans wil gaan. "Maar je moet er eerst wel zien te komen."