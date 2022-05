De Giro d'Italia gaat vrijdag van start met zeventien Nederlandse renners in het peloton, waarmee een record wordt geëvenaard. Alleen in 2013 en 2014 begonnen net zo veel Nederlanders aan de Italiaanse rittenkoers.

Toen het Giro-peloton voor de laatste keer zeventien Nederlandse renners telde, waren Wilco Kelderman, Jos van Emden en Wout Poels erbij. De drie gaan ook tijdens de komende editie van de Ronde van Italië van start.

Zeventien Nederlanders is overigens geen record in een grote ronde: in 2015 telde de startlijst van de Tour de France twintig Nederlandse namen.

Kelderman en oud-winnaar Tom Dumoulin behoren dit jaar tot de kanshebbers in de Giro. Verder is onder anderen Mathieu van der Poel er voor het eerst bij. Hij lijkt bij de openingsrit een van de favorieten voor de eerste roze trui.

De 105e editie van de Giro d'Italia begint vrijdag in Boedapest met een nagenoeg vlakke rit over 195 kilometer. Na drie dagen op Hongaarse bodem wordt naar Italië afgereisd.