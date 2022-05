Na het klimwerk op de Etna zijn woensdag in de vijfde etappe van deze Giro d'Italia waarschijnlijk de sprinters weer aan zet. Halverwege de rit wacht de renners weliswaar een flinke klim, maar na de top hebben ze nog bijna 100 kilometer om eventueel opgelopen achterstanden te herstellen.

De zesde rit van deze Giro is de tweede en laatste op Sicilië en gaat over 174 kilometer van Catania naar Messina. Na 55 kilometer beginnen de renners al aan de beklimming van de Portella Mandrazzi, die een stijgingspercentage kent van slechts 4 procent, maar wel 19,5 kilometer lang is.

Twee jaar geleden voerde het Giro-peloton ook over de Portella Mandrazzi, maar toen lag de finish al zo'n 60 kilometer na de top. Veel sprinters konden niet meer bij het peloton komen. Arnaud Démare redde het wel en hij won de massasprint.

De Fransman is woensdag opnieuw kanshebber voor dagsucces. Mark Cavendish jaagt op zijn tweede ritzege in deze Giro en zijn negentiende in totaal. Cees Bol wil zich ook mengen in het sprintgeweld, nadat hij zondag in de derde rit teleurstellend als dertiende finishte.

Kelderman staat keurig zesde

De verwachting is dat de roze trui van Juan Pedro López niet in gevaar komt. De 24-jarige Spanjaard van Trek-Segafredo start voor het eerst in een leiderstrui in een grote ronde, nadat hij dinsdag als tweede finishte op de Etna.

Tom Dumoulin zal balend op de fiets stappen, nadat hij dinsdag moest lossen en wegviel uit de top van het klassement. Wilco Kelderman staat nog wel keurig op de zesde plaats en voor hem is het zaak om de vijfde etappe zonder schade door te komen.

Officiële start: 11.30 uur

Verwachte finishtijd: rond 16.00 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Caleb Ewan, Mark Cavendish

⭐⭐ Arnaud Démare, Fernando Gaviria

⭐ Giacomo Nizzolo, Jakub Mareczko, Cees Bol