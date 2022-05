De kans is zeer groot dat Mathieu van der Poel zijn roze leiderstrui in de Giro d'Italia dinsdag in de vierde etappe zal kwijtraken. Na de rustdag van maandag krijgen de klimmers op de Etna voor het eerst de kans zich te onderscheiden.

De vierde etappe voert het peloton over 172 kilometer van Avola naar de Etna. In de eerste 50 kilometer loopt het parcours al omhoog, maar de stijging stelt dan nog niet veel voor. Na een afdaling en een vlak gedeelte van zo'n 45 kilometer gaan we serieus klimmen.

De beklimming van de Etna ligt aan het begin op een regelmatig niveau van 7 procent. Na 3 kilometer krijgen de echte klimmers de kans zich te onderscheiden, want dan er is enige tijd een stijging van 14 procent. Over de volledige 22,8 kilometer is er een gemiddeld stijgingspercentage van 5,9, terwijl de laatste kilometer zo goed als vlak is.

De Etna is de meest beklommen berg in de laatste edities van de Giro. Sinds 2017 is dit alweer de vierde keer dat de beklimming wordt aangedaan. Opvallend is dat de etappezege telkens naar een renner uit de vlucht van de dag ging: Jan Polanc (2017), Esteban Chaves (2018) en Jonathan Caicedo (2020).

Van der Poel begint met kleine voorsprong

Van der Poel begint met elf seconden voorsprong op Simon Yates, een van de favorieten voor de eindzege, aan de vierde etappe. Tom Dumoulin moet dertien tellen goedmaken, terwijl Wilco Kelderman en Bauke Mollema een kleine halve minuut achterstand hebben in het algemeen klassement.

Op basis van de recente historie is de kans groot dat de etappewinnaar uit de vlucht van de dag komt. Mochten de aanvallers niet vooruit blijven, dan zullen de ogen gericht zijn op onder anderen Richard Carapaz, Yates en Miguel Ángel López.

Officiële start: 12.25 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.10 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Lennard Kämna, Pavel Sivakov

⭐⭐ Thomas De Gendt, David de la Cruz, Richard Carapaz

⭐ Mikel Landa, Simon Yates, Miguel Ángel López