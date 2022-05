De kans is groot dat Mathieu van der Poel zondag zijn roze trui behoudt in de derde etappe van de Giro d'Italia. Er wacht het peloton een vlakke rit van Kaposvár naar Balatonfüred, die hoogstwaarschijnlijk uitdraait op een massasprint.

De etappe over 201 kilometer is de laatste rit van deze Giro op Hongaarse bodem. Maandag is een rustdag. De renners vliegen naar Sicilië, waar de ronde dinsdag wordt vervolgd.

Het parcours van de derde rit is zondag niet volledig vlak, maar het gaat te ver om te spreken van een heuvelig landschap. Op 13 kilometer van de finish ligt een klimmetje van 1,6 kilometer met een stijgingspercentage van 3,1 procent. De verwachting is dat de sprinters daar niet in de problemen komen, waarna ze mogen strijden om dagsucces.

Aan de 27-jarige Van der Poel de taak om in het peloton te finishen, waardoor hij als rozetruidrager naar Italië kan vliegen.

Cavendish kan na negen jaar weer winnen

De grote vraag zondag is of 'good old' Mark Cavendish weer eens een Giro-rit kan winnen. De bijna 37-jarige Brit doet voor het eerst sinds 2013 weer mee aan de ronde en bij zijn vijf eerdere deelnames won hij steevast minimaal twee etappes. In totaal schreef hij al zeventien Giro-ritten op zijn naam.

De ogen zullen ook gericht zijn op Caleb Ewan, die vorig jaar jaar twee Giro-ritten won, waarna hij in de achtste etappe afstapte. Andere kanshebbers zijn Giacomo Nizzolo, Fernando Gaviria, Arnaud Démare, Biniam Girmay. Wie weet kan Van der Poel voor een verrassing zorgen, de Nederlander is in topvorm.

Starttijd: 12.25 uur

Verwachte finishtijd: 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Caleb Ewan, Giacomo Nizzolo

⭐⭐ Mark Cavendish, Fernando Gaviria

⭐ Arnaud Démare, Biniam Girmay