Voor Tom Dumoulin is de tweede dag van de Giro d'Italia meteen al een van de belangrijkste, want in Boedapest staat een van de twee tijdritten van deze ronde op het programma. De rit had van de Nederlander wel iets langer mogen zijn, maar alsnog kan hij jagen op de roze trui. Die is na de eerste etappe in handen van Mathieu van der Poel.

Dumoulin won afgelopen zomer op de Olympische Spelen van Tokio zilver achter Primoz Roglic, maar die tijdrit was een stuk langer dan het parcours van de tweede dag in de Giro.

In Boedapest moet het gebeuren op een traject van 9,2 kilometer, met een klein klimmetje (1,3 km) met een gemiddelde stijging van 5 procent op het einde.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Dumoulin in het roze rijdt. De renner van Jumbo-Visma deed dat eerder al in 2016, 2017 en 2018. De vorm van de Nederlander is dit seizoen nog niet naar behoren, maar op de tijdritfiets werd hij in de UAE Tour dit jaar derde, achter Stefan Bissegger en Filippo Ganna.

Concurrentie voor Dumoulin

João Almeida is samen met Dumoulin de beste tijdrijder van alle mannen die voor het algemeen klassement gaan. De Portugees werd vorig jaar vierde in de openingstijdrit van de Giro, die ongeveer even lang was als de rit van zaterdag in Boedapest (8,6 kilometer).

Jumbo-Visma-renners Edoardo Affini en Tobias Foss werden toen respectievelijk tweede en derde in Turijn en staan ook nu weer op de startlijst. Mogelijk krijgt Dumoulin dus wel de meeste concurrentie uit zijn eigen ploeg.

Van der Poel, die vrijdag na een spannende sprint in de eerste etappe het roze pakte, is geen erkend tijdrijder. Hij verraste afgelopen zomer wel in de Tour de France door vijfde te worden in een chronorace van 27 kilometer, op slechts dertig seconden van winnaar Tadej Pogacar. Daardoor behield de Nederlander toen zijn gele trui.

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Tom Dumoulin, João Almeida

⭐⭐ Jan Tratnik, Tobias Foss, Edoardo Affini

⭐ Thymen Arensman, Alex Dowsett, Matteo Sobrero